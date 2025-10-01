AUDI

Ventes record pour le RS6

S’il y a bien un modèle de la marque aux anneaux qui ne semble pas connaître la crise malgré le poids des années (la dernière génération a tout de même six ans), c’est l’Audi RS6 Avant (version break). Un véritable gage de confiance de la clientèle pour le segment break, véhicule sportif familial sans pareil. Un des rares à être encore équipé d’un V8 qui plus est. Audi affirme même que l’auto a connu des ventes semestrielles record depuis la création du véhicule, toutes générations confondues (+41% de ventes chez Audi Sport).

Moins d’options, plus de qualité

Le constructeur allemand cherche à rentabiliser et optimiser ses coûts de la façon la plus rationnelle possible : limiter les possibilités. C’est avec la personnalisation du véhicule que les clients peuvent dépenser sans compter, mais c’est aussi facteur de retards et de coûts supplémentaires (la marque propose jusqu’à 100 types de volants différents à travers les nombreuses options). Audi a trouvé un juste milieu : réduire le nombre d’options disponibles, tout en augmentant la qualité des équipements proposés. Une situation gagnante pour le client et pour la marque.

BMW

Bye bye Série 8 !

Après quelques années de service, le constructeur munichois fait déjà ses adieux à la Série 8 avec une édition spéciale (qui semble pour l’heure réservée aux USA, conformément à la stratégie BMW). Ce modèle exclusif baptisé BMW M850i Edition M Héritage, limité à seulement 500 exemplaires, est un hommage poignant à la fameuse BMW E31. On la distingue par ses 5 couleurs historiques (notamment le rouge vif), les bandes M et une ambiance sportive à l’intérieur qui nous rappelle que la modernité n’est jamais bien loin.

BMW veut concurrencer le Classe G

Le constructeur bavarois travaillerait sur un nouveau véhicule (qui ne serait pas 100% électrique pour le coup) destiné à concurrencer l’iconique Classe G de Mercedes-Benz, avec un véhicule au design musclé et aux fonctionnalités inspirées des SUV tout-terrain. Les mauvaises langues diront que BMW aura tout de même laissé son cousin teuton dominer un marché qu’il a lui-même créé depuis plus de 40 ans. Qu’à cela ne tienne, la marque de Munich compte bien mettre fin à l’hégémonie.

MERCEDES

L’endurance électrique !

Un défi de taille vient d’être relevé par Mercedes : un “tour du monde en 8 jours” avec un véhicule électrique, mettant en exergue les capacités aérodynamiques et techniques du véhicule (refroidissement, batterie, puissance...) ! C’est avec une vitesse moyenne de 300 km/h que le concept AMG GT XX a parcouru plus de 40,000 km (la circonférence de la Terre) sur le circuit du Nardo en 7 jours, 13 heures et 24 minutes ! Une performance rendue possible notamment grâce à une recharge ultra-rapide, limitant les arrêts à quelques minutes seulement.

Mercedes repasse au V8

Quand bien même l’atmosphère ambiante soit au downsizing, la marque à l’étoile souhaite revenir au bon vieux V8. Une grande partie de la clientèle n’avait pas été convaincue par le passage au 4 cylindres le plus puissant de tous les temps, malgré son efficacité indéniable. C’est pourquoi, afin de répondre à la demande, le département AMG compte bien continuer à développer un V8 électrifié prévu pour 2027, moins gourmand en carburant mais tout aussi puissant et efficace, réservé aux modèles les plus sportifs.