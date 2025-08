RS6, électrique et thermique

De toute évidence, les constructeurs n’en ont pas fini avec les sportives thermiques. Le marché reste incertain ce qui pousse Audi à étoffer son offre en revenant sur certaines décisions, pour notre plus grand bonheur. En effet, la future Audi RS6 existera à la fois en version 100% électrique mais également dans une nouvelle version thermique équipée d’un V8 hybride avec transmission intégrale. Les réfractaires à l’électrique pour les sportives bondissent de joie et attendent la prochaine RS6 avec impatience, tandis que les amateurs de volts auront également leur sportive électrique.

La marque aux anneaux officialise l’arrivée de versions hybrides rechargeables pour son SUV de moyenne taille Q5 (avec une version Sportback). Associées au bloc essence, le Q5 e-Hybrid pourra développer de 299 à 367 chevaux dans sa version la plus puissance (son prix démarre à 81,650 euros). La batterie évolue et passe à 25,9 kWh, ce qui permet à notre Q5 hybride de se recharger en 2h30 jusqu’à 11kW mais surtout d’atteindre les 100 km d’autonomie en tout-électrique et de rouler jusqu’à 140 km/h. La boîte automatique et la transmission Quattro sont bien évidemment de la partie.

L’exclu du V8 pour le XM

L’heure est au downsizing et à l’électrification tandis que les grosses cylindrées ne sont plus en odeur de sainteté. Toutefois, BMW possède encore dans ses tiroirs un gros V8 à combustion développant 585 chevaux. Le groupe munichois a décidé que le V8 sera réservé exclusivement au modèle haut-de-gamme, le XM Label qui est simplement la BMW M de série la plus puissante de tous les temps. Alors certes, le moteur à combustion est associé à un bloc électrique de 197 chevaux, pourtant la puissance cumulée du monstre allemand à 748 chevaux avec un couple de 1000 Nm.

BMW iX5 Rex

Que les constructeurs soient prêts ou pas, l’électrique est déjà là et l’autonomie continue d’être le point d’intérêt majeur. Si celle-ci a augmenté ces dernières années, les doutes persistent eu égard à l’infrastructure et aux temps de recharge. Il n’en fallait pas plus pour que le prolongateur d’autonomie revienne à la charge chez BMW avec la future arrivée de cette iX5 REx (Range Extender). Recharge et autonomie seront assistées d’un moteur thermique pour diluer les doutes et les craintes et offrir ainsi encore une alternative au tout-électrique.

Le goût pour la combustion

Chassez le naturel, il revient au galop : ainsi pourrait-on se résumer le dernier revirement stratégique du PDG Ola Källenius qui va redonner aux moteurs thermiques (quoique électrifiés) leur digne place au sein de la gamme. Mercedes réagit pour faire face à la demande de sa clientèle qui n’a visiblement pas trop apprécié la gamme EQ (en plus d’avoir un design radicalement différent). La marque admet que sa stratégie tout-électrique était probablement trop rapide et nécessite un remaniement laissant une plus grande place au moteur thermique. Le maître mot sera électrification légère et hybridation.

Mercedes domine la berline de luxe

Si vous vous promenez dans une grande ville européenne ou mondiale, vous avez forcément remarqué le grand nombre de grosses berlines luxueuses. Et pour être factuel, un très grand nombre de ces berlines sont des Mercedes. En effet, le segment F continue d’être dominé par la marque à l’étoile (environ 30% de parts de marché) sur un secteur avec plus d’une dizaine de concurrents (BMW, Porsche, Bentley, Audi...). L’éternelle Classe S semble porter à elle seule les berlines de luxe tant elle semble monnaie courante, malgré la baisse des ventes généralisée sur ce segment.