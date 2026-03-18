AUDI A2 eTron

La marque d’Ingolstadt vient de confirmer l’arrivée d’un petit modèle électrique et citadin qui devrait prendre le nom de A2 eTron. De toute évidence, Audi cherche à se positionner sur le segment de la petite citadine électrique afin de concurrencer ses rivaux historiques que sont BMW et Mercedes, en se servant des avancées faites sur ce sujet par la maison mère Volkswagen (plateforme MEB notamment). En revanche, difficile de parler de véhicule abordable puisqu’il se murmure que les prix démarreraient à partir de 40,000 euros.

Nouvelle calandre

Dévoilée il y a quelques mois, le Concept C de la marque aux anneaux a non seulement réveillé les promesses d’une future R8 mais a surtout révélé le nouveau langage de design chez Audi. Notamment, l’arrivée d’une nouvelle calandre étroite misant tout sur la verticalité, une évolution aussi révolutionnaire que l’immense calandre des BMW il y a quelques années. Selon Audi, ce nouveau type de calandre aura vocation à se retrouver sur tous les futurs modèles de la marque, avec de légères adaptations selon les modèles pour ne pas dénaturer leur apparence et préserver leur caractère et identité.