Les news... L’Urus policier, Une Bugatti en carbone rouge, Lewis Hamilton chez Ferrari ! 

Le V8 Ford est immortel

Merci Mach-E

Le président de Ford, Jim Farley, ne veut pas que cela passe inaperçu : le V8 de la marque à l’ovale bleu n’est pas prêt de disparaître. D’ailleurs, c’est celui-là même qui se trouve sous le capot de la dernière Mustang GT3, et sous bien des modèles différents encore de nos jours. Vendre ces moteurs à combustion est notamment rendu possible par la vente des modèles électriques (Mustang Mach-E et F150 Lightning). Alors que tous les rivaux historiques de Ford perdent leur V8, Jim Farley compte sur les sports mécaniques et les modèles de série qui en découlent pour faire perdurer le V8 américain le plus longtemps possible.

L’Urus policier

Le taureau chasse les voleurs

La police de Dubaï n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne l’achat de véhicules d’exception pour ses véhicules de service. Le dernier en date est une Lamborghini Urus Performante, la dernière version du SUV italien avec 666 chevaux sous le capot, déjà plébiscité par les forces de police italiennes. Quelques modifications ici et là (gyrophares etc...) et une livrée spéciale, et la voici prête. Probablement suffisant pour dissuader tout hors-la-loi dans une course-poursuite. Ou alors est-ce une bonne raison de se faire arrêter pour monter à l’arrière ?

La Lamborghini de Donald Trump

Vendue pour 1 million de dollars !

L’ancien président des Etats-Unis Donald Trump est un milliardaire qui a possédé de nombreuses voitures de sport. Parmi lesquelles une Lamborghini Diablo VT roadster de 1997, qui a la particularité d’être la seule peinte en “Bleu Le Mans” par l’usine. Un petit détail qui a certainement eu son importance lors de la vente aux enchères de Barrett-Jackson, où l’italienne de Trump s’est arraché pour 1,1 millions de dollars (un petit record pour ce modèle). L’homme d’affaires s’en était séparé en 2002.

Ferrari prend la mer

Une équipe de voile !

La firme du cheval cabré s’attaque à un nouveau challenge sans précédent à Maranello : parallèlement aux sports mécaniques, Ferrari va se lancer dans la voile ! Ferrari lance une nouvelle écurie, dirigée par Giovanni Soldini, un navigateur italien avec un grand palmarès et une expérience sans égal de la mer et de la voile. Ferrari s’occupera de tout, du projet à l’ingénierie, et repoussera ainsi ses limites actuelles en mettant l’accent sur les solutions innovantes et durables. L’objectif final est de transposer tout ce futur savoir-faire sur les futures voitures de route ou de course.

Lewis Hamilton chez Ferrari !

Il quitte Mercedes en 2025

L’info est désormais officielle : le pilote britannique de Formule 1 Lewis Hamilton va quitter l’écurie de Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Après plus de onze années passées chez l’écurie allemande, le septuple champion du monde (qui possède plusieurs Ferrari routières) va rejoindre la plus grande équipe de Formule 1. C’est donc Carlos Sainz qui devra trouver un baquet en 2025 pour laisser place à Hamilton, qui devra cohabiter avec Charles Leclerc. Suite à cette information, le cours de Ferrari en bourse a bondi de +7 milliards de dollars... ce qui laisse entrevoir l’impact du champion anglais.

Une Bugatti en carbone rouge

Le dragon rouge

Alors que tous les modèles Chiron de Bugatti ont déjà été vendus, récemment un exemplaire particulièrement réussi est sorti des usines du constructeur français. Destiné au micro-état de Singapour, cette Chiron baptisée “Red Dragon” (dragon rouge) est entièrement en fibre de carbone rouge pour un effet de toute beauté, et reçoit deux bandes noires sur le capot. L’intérieur quant à lui est en cuir blanc avec surpiqûres rouges et nombreux éléments en carbone rouge. Pour les plus curieux, il s’agit d’une Chiron Super Sport, équipé du W16 de 1600 chevaux.

Koenigsegg n’abandonne jamais

Nouveau record en vue

La guerre à la vitesse n’est jamais terminée pour les suédois, malgré le dernier record de vitesse de Bugatti il y a quelques années. En effet, dès la présentation de sa dernière supercar Jesko Absolut, le constructeur suédois a affirmé pouvoir atteindre les 530 km/h avec les capacités inexploitées de l’auto. La marque envisage d’établir un nouveau record en 2024, mais recherche un tronçon assez long où la circulation puisse être arrêtée pour les besoins de l’exploit. Koenigsegg ne devrait pas trop avoir de difficultés à ensuite trouver une voiture client (donc de série) qui se porte volontaire pour le record.

Le paradoxe SUV

On aime les détester

Le premier septembre prochain, entrera en vigueur une nouvelle loi concernant les véhicules les plus lourds à Paris (+1,6 tonnes, et +2 tonnes pour les électriques) qui paieront trois fois le prix de stationnement. En d’autres termes, les SUV sont clairement pointés du doigt et victimes de cette tarification. Une règle qui fait des émules dans d’autres grandes villes comme Bordeaux ou encore Lyon. Un comble pour ce type de véhicule clairement plébiscité et désiré par les consommateurs, mais qui semblent décriés par tout un chacun, du passionné à l’habitant de la ville. On les adore et on les évite, un sacré paradoxe.