Bugatti Chiron 57 One of One, Hommage à une icône

Voilà près de 90 ans que Bugatti présentait ce qui allait devenir la référence automobile pour de nombreuses années, la Type 57 SC Atlantic. Une ligne reconnaissable, l’artisanat poussé au paroxysme et la légende qui l’entoure en font une Bugatti d’exception. Et c’est un hommage digne de ce nom qu’a voulu lui rendre une fortunée propriétaire, qui s’est offert pour son anniversaire cette Chiron Super Sport “57 One of One” en hommage à la 57 SC Atlantic de Peter Mullin (un des 3 modèles encore existants).

L’auto s’inspire donc de la Type 57 SC Atlantic du Mullin Automotive Museum, avec sa teinte bleue argentée. La calandre en fer à cheval était un élément central du design et a été entièrement refaite pour l’occasion, avec ses lignes verticales polies et séparation centrale marquée, tout comme sur la 57 SC Atlantic. On retrouve également des jantes à cinq branches aux touches bleues et chromées, ou encore le dessin sous l’aileron de la Chiron, représentant la mythique Atlantic.

Dans l’habitacle, la cliente a opté pour un cuir brun de type Gaucho, intemporel (le même que sur la Bugatti du Mullin Automotive Museum). L’habitacle est celui d’une Chiron, luxueux et confortable, avec de nombreux éléments uniques. La silhouette de l’Atlantic originale est cousue à la main sur les panneaux de porte, tandis que la console centrale intègre de nombreux détails uniques faisant allusion au modèle. Les appuie-têtes intègrent l’éléphant dansant, symbole de la marque.

Sous le capot, cette Chiron Super Sport 57 One of One est mue par le fameux W16 8,0 L à quatre turbos développant 1600 chevaux pour 1600 Nm de couple maximal. Ainsi dotée, la Chiron peut abattre le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes. L’auto a déjà pu faire ses preuves lors du Grand Tour America organisé par la marque en 2023 en Californie.