Les news, L’hypercar Radford Motors, Fin du Macan à essence, Une Lamborghini Limouse ?

L’hypercar Radford Motors

Elle vous coûtera 1 million

La marque lancée par Jenson Button, Radford Motors, a décidé de commercialiser une version de son monstre découvert à Pikes Peak. La Radford Type 62-2 Track Car est est une machine née pour dompter la montagne. Ultra-basse, bardée d’éléments aérodynamiques, la Type 62-2 Track vous coûtera 1 million de dollars. Elle possède un V6 3,5 litres suralimenté, développant jusqu’à 710 chevaux. Selon la marque, les performances sont au rendez-vous et dignes du circuit puisque l’auto peut abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,2 secondes et peut filer jusqu’à 257 km/h.

La dernière Camaro

C’est une ZL1 1LE

La marque américaine Chevrolet vit un moment difficile avec le clap de fin pour un de ses modèles phares, à savoir la légendaire Camaro. Après une renaissance en 2010, la sixième génération de la muscle car semble bien être la dernière (le nom quant à lui sera probablement gardé). Et cette fin est bien réelle puisque le dernier modèle est sorti des usines du Michigan. Il s’agissait d’une Camaro ZL1 1LE possédant une transmission manuelle (est-ce là un signe?). Reste à voir si Chevrolet compte vendre le modèle ou le garder pour la postérité ou un musée.

Golf : fin de la boîte manuelle

Volkswagen a pris la décision

L’année 2024 est décisive pour Volkswagen, puisqu’il s’agit de la dernière année où la Golf sera commercialisée avec un boîte de vitesses manuelle à six rapports. La faute aux réglementations européennes toujours plus sévères, donnant lieu à des coûts de recherche et développement exorbitants. Aussi, les acheteurs ont privilégié la boîte automatique DSG ces dernières années (pourtant plus coûteuse pour le client) poussant le constructeur à faire un choix somme toute logique et à ne plus commercialiser la boîte manuelle sur tous les modèles de Golf, GTI inclus.

Occasion rare à saisir

Une 250 Testarossa aux enchères

Ce n’est pas tous les jours que vous verrez un modèle de ce calibre sur le marché, donc profitez-en les 21 et 23 février avec la mise aux enchères de cette Ferrari 250 Testa Rossa de 1958, châssis 0738R, ayant subi une restauration complète dans les ateliers à Maranello. Seuls 19 exemplaires ont été construits, et tous ont un palmarès d’exception. Voilà près de 10 ans qu’aucune 250 TR n’était arrivée sur le marché (publiquement, tout du moins), mais il se peut que l’estimation de RM Sotheby’s vous refroidisse : valeur estimée entre 34 et 38 millions de dollars. Reste à voir ce qu’en pense le marché des collectionneurs !

Rétromobile : ode au Dakar

Une édition axée rallye

Il vous reste encore quelques jours puisque la 48e édition du salon Rétromobile se termine le 4 février. Cette année, c’était le mythique “Paris-Dakar” qui était à l’honneur. Née en 1978, la célèbre course de rallye-raid a été relocalisée en Amérique du Sud et désormais en Arabie Saoudite. Le salon permet d’y découvrir l’histoire du rallye et surtout ses modèles ayant contribué à forger sa légende, tels la Peugeot 405 Grand Raid ou encore la Porsche 959. L’occasion de fêter le centenaire de MG et de l’autodrome de Linas-Montlhéry, ou encore le cinquantenaire de la Volkswagen Golf.

Conduisez des Toyota Supra

Au Fuji Speedway Hotel

C’est au pays du soleil levant qu’est né un des modèles les plus emblématiques de la culture automobile : la Toyota Supra. Pour les passionnés de la sportive nippone, la marque s’est associée à l’hôtel Fuji Speedway afin que les clients puissent conduire sur route ouverte (et pendant 1 heure) certaines générations modernes de la Supra. Quand bien même l’hôtel Fuji se situe aux abords du circuit éponyme, il ne vous sera malheureusement pas possible de prendre le volant des sportives sur celui-ci.

McLaren appartient au Bahrein

Un nouveau propriétaire ?

Le groupe anglais McLaren a connu de nombreuses difficultés ces dernières années, avec moulte changements et évolutions. Au sein des actionnaires, le fond d’investissement du Bahrein a toujours représenté une part importante, mais il semblerait que McLaren soit devenu l’actionnaire majoritaire et propriétaire de McLaren suite à une recapitalisation. La marque possède donc une nouvelle plateforme solide pour continuer à développer et produire des sportives innovantes et luxueuses.

Fin du Macan à essence !

Tout du moins, en Europe

Le Porsche Macan est un des modèles les plus vendus chez Porsche : il existe sous plusieurs formes et motorisations dont une déclinaison essence. Malheureusement, il semblerait que la 2ème génération ne soit plus en accord avec les normes européennes en matière d’émissions, et le constructeur allemand a donc décidé d’arrêter sa commercialisation en Europe dès le printemps 2024 (le Royaume-Uni n’est donc pas concerné). En effet, la balance avantage/défauts pour la mise à jour du modèle pour qu’il soit en accord avec les normes serait trop défavorable, Porsche a donc préféré jeter l’éponge en attendant la troisième génération.

Une Lamborghini Limouse ?

Le Urus à 6 roues

En tant que passionnés d’automobile, nous avons tous déjà vu des créations loufoques de véhicules à six roues, façon Mercedes 6x6. Mais lorsque le véhicule de base est une Lamborghini, forcément cela intrigue un peu plus. Une société américaine (Apocalypse Manufacturing) a construit une Lamborghini Urus avec six roues fonctionnelles et motorisées (sans pour autant apporter de changement à la motorisation V8). Une nouvelle approche pour le SUV italien avec sa robe rouge pétante, qui se voit affublée d’un diffuseur monstrueux.