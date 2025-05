La croisade contre les gros mots

La FIA ferme

Depuis que la Formule 1 a été rachetée par le conglomérat Liberty Media, la discipline reine des sports mécaniques a connu de nombreuses évolutions, certaines poussées par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. Ce dernier a une nouvelle lubie : bannir le langage vulgaire des cockpits et donc de la télévision, allant jusqu’à bannir les conversations radio entre équipes. Un choix qui peut se comprendre, mais qui enlève tout le côté naturel et spontané de ce sport extrême, où la pression ne laisse pas indifférent. Max Verstappen, qui a déjà écopé de plusieurs amendes à ce titre, en sait quelque chose.

La Tourbillon octo-pot

Huit pots d’échappement !

Le constructeur français de la Bugatti Tourbillon vient de dévoiler des packs “clé en main” pour ses futurs clients qui manqueraient d’inspiration. Parmi eux le pack Equipe Pur Sang, qui propose plusieurs éléments intéressants. L’un d’entre eux tout particulièrement fait jaser, puisqu’il s’agit d’un système à huit pots d’échappement (quatre de chaque côté du diffuseur), qui s’éloigne de la simplicité d’une Bugatti et frôle dangereusement avec le tuning de mauvais goût. Aussi, l’histoire ne nous dit pas si tous ces pots sont bien fonctionnels ou ont une vocation esthétique...

Porsche repense au thermique

Et pourquoi pas ?

Alors même que le constructeur allemand envisageait son avenir en tout électrique, les difficultés du secteur, les derniers résultats financiers et l’actualité poussent Porsche à revoir sa stratégie de fond en comble. En effet, Porsche ne cache pas son désir d’élargir sa gamme vers le thermique et l’hybride rechargeable. Pourtant, le Macan thermique va disparaître de façon irrévocable en 2026. Ce qui n’empêche néanmoins pas l’arrivée d’un nouvel SUV thermique qui pourrait prendre la relève et ainsi aider Porsche à mieux répondre à la demande du marché.

La RUF la plus chère de l’histoire

6 millions pour une Yellowbird

L’histoire de RUF fait partie des épopées épiques qui jonchent le monde automobile. La marque doit, entre autres, sa renommée à la fameuse RUF CTR Yellowbird de 1987 et ses 463 chevaux, qui est le fruit de nombreux fantasmes. D’ailleurs, l’un des 29 exemplaires vient de battre un record de prix lors d’une vente aux enchères, atteignant la somme de 6 millions de dollars. De quoi en faire la RUF la plus chère de l’histoire, tandis que la teinte Blossom Yellow (qui donne le nom éponyme au modèle) rentre encore plus dans l’histoire.

La jeunesse chez Ferrari

Dans l’ère du temps

Beaucoup de constructeurs font de gros efforts pour paraître branchés et attirer une clientèle jeune et dynamique. D’autres, comme Ferrari, n’ont qu’à constater les faits : leur base de client est de plus en plus jeune, 40% ayant moins de 40 ans. L’âge moyen du propriétaire du cheval cabré ne cesse de baisser, ce qui peut paraître contre-intuitif compte tenu les sommes nécessaires pour acheter les modèles italiens qui correspondent souvent au fruit d’une vie bien remplie. Cette tendance est probablement due à l’arrivée de modèles comme le SUV Purosangue ainsi qu’à la sportivité inhérente de Ferrari.

Un V12 explosif

Zenvo prêt à la guerre

Le constructeur danois Zenvo avait présenté son dernier modèle Aurora en 2023. Censé rivaliser avec les hypercars du moment, ce projet est équipé d’un bloc V12 hybride (assisté de moteurs électriques, donc) particulièrement puissant. Développé pour un usage routier par les ingénieurs anglais de MAHLE, nous sommes face à un V12 6,6 litres accueillant quatre turbos, et développant 1850 chevaux jusqu’à 9800 tours / minutes. Les premières Zenvo Aurora devraient être construites fin 2025, et autant vous dire que nous sommes très impatients de les voir s’exprimer sur route ouverte !

Les 50 ans de la Golf GTI

Une édition spéciale arrive

Le véhicule emblématique de Volkswagen fête son cinquantenaire en avance. Lancée en 1976, la première Golf GTI devrait théoriquement célébrer les festivités en 2026, mais la marque allemande a décidé d’avancer cet anniversaire aux 24 Heures du Nürburgring 2025, probablement du fait de la conjoncture actuelle. En effet, il devrait bel et bien s’agir d’un modèle sportif, qui ne sont plus en odeur de sainteté. Volkswagen garde secrets les détails de son futur modèle : retour de la boîte manuelle ? Puissance ? Thermique ou électrique ? La surprise n’en sera que plus grande.

La collection Ecclestone trouve preneur

Un unique acheteur

Lors de notre précédent numéro, nous vous parlions de la mise en vente de l’incroyable collection de Bernie Ecclestone composée de 69 monoplaces mythiques de la Formule 1. Et bien figurez-vous que toute la collection a fini par trouver preneur assez rapidement pour un prix astronomique : environ 600 millions d’euros (non officialisé). Encore plus loufoque, un unique acheteur se trouverait derrière ce geste. Il s’agirait du jeune milliardaire Mark Mateschitz qui, du haut de ses 30 ans, est le jeune héritier de l’empire Red Bull.

La tempête Trump

Droits de douane et guerre économique

Le président américain Donald Trump est habitué au coup d’éclat, et ses dernières décisions ont jeté un froid sur l’économie mondiale. En effet, Trump annonce de nombreuses taxes et droits de douanes pour les importations aux USA (jusqu’à 25%), ce qui a de fortes implications pour les constructeurs et équipementiers automobiles au niveau mondial. Les stratégies évoluent au jour le jour, puisque cette décision va entraîner des difficultés pour les marques qui exportent aux USA, avec une baisse des volumes de vente et de la marge, pouvant entraîner de sévères difficultés, notamment pour les marques qui connaisasient déjà des difficultés au préalable.

McLaren pense au Mans

Et pourquoi pas ?

Le constructeur anglais McLaren, qui a récemment fêté son titre constructeur, semble déborder d’énergie et de projets. En effet, la firme de Woking envisage de prendre part au championnat du monde d’endurance et notamment participer aux 24 Heures du Mans. Et pour couronner le tout, le patron de l’écurie Zak Brown songerait même à ce que les pilotes de Formule 1 actuels, Oscar Piastri et Lando Norris, participent en tant que pilote ! Ce laisser-passer est véritablement le summum pour un pilote de sports mécaniques. Reste à voir si le projet verra le jour.