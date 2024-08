Les news électriques... Nyobolt EV prototype, Fisker en faillite, Clap de fin pour le Q8 e-Tron.

Deux Ferrari prévues

L’inéluctable électrification

L’inauguration du nouveau bâtiment e-building à Maranello est l’occasion rêvée pour Ferrari d’annoncer que deux nouveaux modèles électrifiés sont prévus. Ces prototypes seraient déjà prêts en interne, attendant patiemment leur mise sur le marché, peut-être d’ici l’année prochaine, pour un prix probablement supérieur au demi-million d’euros, afin de garder la rentabilité. C’est au sein du e-building que toute la future gamme de la marque du cheval cabré sera construite, des thermiques aux électriques en passant par les modèles hybrides. Un bâtiment qui met au cœur de son projet la durabilité et le bien-être des employés.

Nyobolt EV prototype

Une charge ultra-rapide

La société anglaise Nyobol vient de présenter un concept très intéressant. Non seulement celui-ci ne pèse que 1250 kg (ce qui est relativement léger pour une électrique), mais il lui faut moins de cinq minutes pour charger de 10 à 80% ! Un temps de charge ultra-rapide dû à de nouvelles technologies de batteries, permettant de nombreux cycles. Aussi, ce prototype revendique une autonomie de 250 km (ce qui reste peu). Cette info est à mettre en relation avec les déclarations de McLaren, preuve que certains acteurs sont déjà sur le coup et que des partenariats sont envisageables.

Les droits de douane sont là

L’UE pénalise la Chine

Nous vous en parlions depuis plusieurs mois, c’est désormais officiel. L’Union Européenne a décidé d’imposer des droits de douane aux véhicules chinois commercialisés sur le Vieux Continent. Ceux-ci sont variables selon le groupe constructeur (BYD, SAIC, Xpeng, Great Wall ou encore Geely), allant de 17,4 à 38,1% ! L’avenir des véhicules de marques “européennes” construits en Chine reste incertain (comme MINI ou encore certaines Volvo). En tout cas, la Chine n’a pas tardé à riposter avec des mesures similaires réservées aux véhicules européens, mais également sur d’autres produits (ex : produits laitiers).

Fisker en faillite

Un véritable adieu ?

La marque américaine Fisker n’aura pas fait long feu. La société a déposé le bilan aux Etats-Unis, en déclarant jusqu’à 500 millions de dettes. Entre problèmes de fiabilité, difficultés à vendre ses modèles, Fisker a été obligé de faire face à l’évidence. Et ce ne sont pas les réductions du personnel et des prix ni la présence sur le marché européen qui ont suffi à sortir Fisker de cette situation. Un acteur de l’automobile électrique nous quitte donc, laissant un véritable passif derrière lui. Le nom Fisker serait-il réellement maudit ?

Porsche fait cavalier seul

Une station de recharge exclusive

Le constructeur allemand contribue à améliorer le réseau d’infrastructure pour les véhicules électriques avec un nouveau centre de recharge (le deuxième en son genre), mais en limitant l’accès aux véhicules hybrides et électriques uniquement de sa propre marque. L’entrée se fera automatiquement par reconnaissance du véhicule (via plaque d’immatriculation notamment). Ce nouveau centre situé à Ingolstadt prend le nom de “Porsche Charging Lounge” et ne possède que 4 bornes de 400 kW (courant continu) et 4 bornes de 22 kW (courant alternatif).

McLaren : appel aux fonds

Des besoins de financement

Le groupe britannique souhaite lui aussi entamer sa transition vers l’électrique, après avoir fait opposition pendant de nombreuses années, entraînant un retard considérable en la matière. Selon le PDG, les technologies actuelles ne sont toujours pas en adéquation avec l’ADN de la marque, entre sportivité et légèreté. McLaren appelle donc implicitement à davantage de recherche et de financement, notamment en réclamant une politique de stratégie industrielle nationale concernant les véhicules électriques anglais afin que les constructeurs britanniques puissent faire face.

MG Cyber GTS

Un coupé virevoltant

Chose étonnante, la marque MG vient de dévoiler le prototype de la version coupé de sa petite sportive électrique cabriolet le MG Cyberster. Dévoilée lors du Goodwood Festival of Speed, il s’agit ni plus ni moins que d’une Cyberster à qui on aurait rajouté un toit. Ce concept car semble se positionner sur le rare segment des sportives compactes électriques, une niche que d’autres marques comme Alpine ou encore Porsche aimeraient dominer. MG ne communique pas sur les données techniques, mais il y a fort à parier que l’auto reprendra le nom Cyberster.

Clap de fin pour le Q8 e-Tron

Victime des ventes

Les dirigeants élaborent des stratégies sur plusieurs années, mais la réalité du marché n’est pas toujours en phase, ce qui nécessite de l’adaptation rapide de la part d’un constructeur. Audi en sait quelque chose : par suite des faibles ventes de l’Audi Q8 e-Tron, la marque a décidé de mettre fin à la vente de ce modèle ainsi que de sa variante Sportback. Entre les coûts de logistique et de production élevés et les faibles volumes, le choix s’est imposé pour Audi qui se voit également contraint de fermer son usine de production bruxelloise.

Lotus se crashe à Goodwood

Une Evija dans le tas

Lors du célèbre Festival of Speed à Goodwood, la supercar électrique de Lotus n’a pas pu accomplir sa course de côte. En effet, la Lotus Evija X et ses 2000 chevaux se sont encastrés dans les bottes de foin de protection, à quelques mètres de la ligne de départ suite à un immense burnout. Difficile de savoir s’il s’agit d’une erreur du conducteur, d’une perte de contrôle, ou d’une erreur logiciel. Lotus fera probablement la lumière sur cette affaire, concernant un véhicule conçu spécifiquement pour le Nürburgring, sur lequel elle a établi un chrono particulièrement rapide.

Rimac fête ses 15 ans

Avec une édition spéciale

Le temps passe vite, décidément. Le constructeur croate fête son quinzième anniversaire en 2024 avec une édition spéciale limitée à 9 exemplaires. Un sacré bout de chemin pour la société partie de rien (désormais fusionnée avec Bugatti). Pour la différencier des autres Nevera, elle aura une carrosserie couleur cuivre avec finition mate et un motif racé allant du museau à la partie arrière. L’intérieur possède une plaque spécifique marquant le coup. Aucun changement quant au groupe motopropulseur. Son prix? 2,35 millions d’euros.