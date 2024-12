Les news électriques... L’électrique selon Ferrari, Le japon améliore l’hybride, Volkswagen x Rivian !

L’électrique selon Ferrari

Beaucoup de recherche

Peu connue pour son rôle dans l’électrique, la marque au cheval cabré n’en est pas moins active sur le sujet puisqu’elle anticipe son avenir qui s’annonce électrifié. La nouvelle usine de Ferrari va leur servir entre autres à développer leurs propres composants pour les systèmes électriques des futures hybrides et électriques de la marque italienne. Avec ses recherches, Ferrari ambitionne une rétroactivité des composants pour ses modèles les plus anciens (notamment densité des batteries et gestion de l’énergie). La technologie électrique de Ferrari sera faite maison pour offrir exclusivité et un service inégalé.

Dodge et les batteries solides

Elles arrivent en 2026

Annoncées comme le graal et prochaine grande avancée en matière de batteries des véhicules électriques, les batteries solides font l’objet de nombreuses recherches. Stellantis ne veut pas rater le coche, et investit ce secteur à travers le partenariat entre Dodge et Factorial. D’ici 2026, une flotte d’essai composée de Dodge Charger électriques verra le jour, tous équipées de batteries solides développées par le partenaire Factorial (qui travaille également avec Mercedes-Benz). Avec une densité énergétique annoncée comme bien meilleure, les prototypes américains seront donc pionniers.

L’alternative e-Fuel

L’engagement Bentley

Le constructeur anglais s’engage fortement à réduire ses émissions, que ce soit par l’électrification des modèles ou encore avec l’utilisation de l’e-Fuel. Bentley croit énormément dans ce genre de carburant synthétique, qui permet de réduire l’empreinte carbone d’un véhicule. Et cela marche, preuves à l’appui lors des démonstrations dynamiques de la dernière Continental GT : grâce à l’électrification des blocs moteurs couplée à l’utilisation de l’eFuel, Bentley a réduit de +90% les émissions de ses véhicules. Plutôt encourageant.

Le japon améliore l’hybride

Gros boost d’autonomie

Trois constructeurs japonais (Toyota, Mazda et Subaru) se sont alliés pour développer un nouveau système de groupe motopropulseur hybride, promettant jusqu’à 20% d’efficacité supplémentaires. Le futur SUV Crosstrek de Subaru sera le premier modèle à utiliser ce nouveau système alliant un bloc 2,5 L atmosphérique à cylindres opposés horizontalement à deux moteurs électriques montés à l’avant, annonçant jusqu’à 1000 km d’autonomie en un seul plein d’essence (cycle WLTP) ce qui en fera la Subaru disposant la meilleure autonomie de l’histoire de la marque.

Taycan, voiture à records

Elle ne cesse d’impressionner

Partout où la Porsche Taycan passe, elle engrange des records. Que ce soit sur le Nûrburgring à Laguna, Seca ou dernièrement sur le circuit de Shanghai, le vaisseau-amiral électrique de Porsche n’est pas une simple électrique sportive mais une véritable reine de performance qui bat les records de temps sur circuit. Porsche démontre ainsi que sa Taycan Turbo GT avec pack Weissach est adaptée à chaque circuit et à chaque marché, affichant une suprématie technologique. En attendant la réponse de Xiaomi et sa SU7 Ultra... ?

L’expertise RIMAC

Au service des saoudiens

Le fonds de commerce de la société RIMAC n’a jamais été la vente de voitures malgré leurs supercars ultra performantes. En effet, la Nevera a beau être incroyablement belle et sportive, le volume des ventes n’intéresse pas les croates. Spécialistes de l’électrique les gros sous se trouvent dans leur expertise et conseil auprès de nombreux constructeurs (Aston Martin ou encore Koenigsegg). Leur dernier client est l’entreprise saoudienne Ceer, qui souhaite développer des véhicules électriques en intégrant les systèmes de propulsion électrique haute-performance développés par la société croate.

Volkswagen x Rivian

Intensification du partenariat

Le partenariat entre le géant allemand Volkswagen et l’américain Rivian ne date pas d’hier. En revanche, les liens se sont intensifiés avec l’annonce d’une nouvelle mission de 5,8 milliards d’investissements qui va les amener à développer ensemble (et assez rapidement de préférence compte tenu des difficultés que rencontre Volkswagen) une gamme complète de véhicules électriques avec les meilleures solutions techniques. Volkswagen apportera sa capacité de production et ses infrastructures tandis que Rivian développera les logiciels nécessaires à l’efficacité technologique des futurs VE ainsi qu’à la conduite autonome.

CATL et batteries solides

Une sacrée densité

Nous vous parlions du partenariat entre Stellantis (Dodge) et le fournisseur de batteries Factorial, mais il y a de nombreux concurrents. Le géant chinois des batteries CATL revendique une densité énergétique de 500 Wh/kg pour ses futures batteries solides, prévues d’ici 2027 (soit près de 40% de plus qu’une batterie lithium-ion). Avec plus d’un millier de chercheurs travaillant dessus, CATL espère ainsi accélérer l’innovation et accélère ses tests, passant sur des cellules de plus en plus grandes avançant le calendrier de la commercialisation industrielle à grande échelle en 2028.

TESLA bondit

L’entreprise qui valait 1000 milliards

Considéré par beaucoup comme un véritable pionnier et leader du véhicule électrique, l’entreprise américaine TESLA ne cesse de grandir. Elon Musk, qui a affiché et revendiqué ses liens avec le futur président américain Donald Trump (au point de faire partie de son administration) a beaucoup plu aux marchés financiers puisque la valeur boursière de Tesla a bondi pour atteindre les 1000 milliards de dollars (comme Apple, Microsoft ou Google). Une santé financière qui va permettre à Tesla de développer ses projets plus sereinement avec le soutien indirect de Donald Trump en matière de réglementations.

Les prolongateurs d’autonomie

Une approche prudente

Quand bien même tous les constructeurs envisagent une électrification, certains sont plus prudents que d’autres. La marque chinois NIO fait partie des marques prudentes qui ne se lancent pas corps et âme dans le tout-électrique. En effet, le développement des moteurs hybrides était une première étape, désormais suivie par l’arrivée des prolongateurs d’autonomie afin de parcourir de longues distances, un élément clé pour le marché européen. Ainsi les marques chinoises adaptent leur arrivée sur le marché européen en proposant autre chose que le tout-électrique, pour mieux gérer l’impact du matraquage douanier qui les attend.