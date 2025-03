Chrysler s’adapte

Le SUV suspendu

Comme la plupart des constructeurs, les marques américaines adaptent leur stratégie en fonction du marché. Présenté en 2022 et initialement attendu pour 2025 voire 2026, Chrysler a récemment confirmé que son projet de SUV électrique (baptisé “Airflow”) est temporairement suspendu, tout investissement étant immédiatement interrompu. Un coup dur pour la marque de Stellantis, qui connaît actuellement quelques difficultés et qui met des bâtons dans les roues sur l’ambition de devenir une marque tout-électrique d’ici 2028.

Twingo électrique

On découvre l’intérieur

La marque au losange a profité du Salon de l’auto de Bruxelles pour dévoiler l’intérieur de sa future Twingo électrique, dont l’arrivée est prévue pour 2026. Cet intérieur majoritairement noir mais lumineux s’inspire de la philosophie de la citadine des années 90, avec un tableau de bord accueillant aux éléments arrondis. En revanche, l’instrumentation est bel et bien numérique et le toit en verre ramène de la luminosité. Nous pouvons également remarquer la présence de vitres à ouverture à compas.

Nouvelle usine CATL

Encore en Europe

Le géant chinois des batteries CATL va ouvrir sa quatrième usine en Europe. Après l’Allemagne ou la Hongrie, c’est à nouveau sur le Vieux Continent que CATL souhaite implanter une nouvelle usine. Pour l’heure, nous ne savons pas combien de GWh de batteries l’usine prévoit de produire, ni quand celle-ci débutera sa production. En revanche, nous savons que CATL ambitionne de travailler avec Stellantis, entre autres. Quand bien même les constructeurs chinois sont freinés par les taxes douanières, la production de batteries, le nerf de la guerre, ne semble pas affectée !

La Taycan dégringole

Baisse des ventes

Porsche n’a pas été épargné par la baisse mondiale des ventes de véhicules électriques. Une tendance d’autant plus marquée chez le constructeur premium, qui estime que l’amélioration de la mobilité électrique se fait plus lentement qu’avec les thermiques. De quoi expliquer la chute de l’ordre de 49% de son produit phare, le Taycan. D’autant plus que pour mieux réagir, Porsche se réserve le droit de commercialiser des moteurs essence dans des véhicules prévus et conçus comme des VE. Pourquoi pas ?

Tout roule pour Volvo

L’exemple de l’électrification ?

Malgré les nombreuses difficultés connues par les constructeurs automobiles en matière de VE, d’autres comme Volvo ne semblent pas connaître de crise. Bien au contraire. Volvo a augmenté ses ventes de 8%, dont 23% de véhicules électriques. La part de VE ne cesse d’augmenter, paradoxalement soutenue par un marché européen dynamique. La marque suédoise, qui ambitionne de devenir tout-électrique d’ici quelques années, est de toute évidence sur la bonne route pour atteindre ses objectifs préalablement fixés.

Un moteur électrique rond

Intégré aux roues

Seuls les américains pouvaient rendre possible le moteur électrique en forme de donut. La société Donut Lab, qui porte bien son nom, vient de réussir une avancée en plaçant un moteur directement dans la roue, pouvant développer jusqu’à 845 chevaux et 4300 Nm de couple ! Ce système permet de se passer d’éléments tels que l’arbre à transmission, pour un poids réduit : à peine 40 kg. La société a réussi à diminuer le poids, le prix et à augmenter l’efficacité de son moteur. De quoi être optimistes.

Zidane et Alpine

Il découvre l’A290 à Madrid

En tant que nouvel ambassadeur de la marque française et véritable star mondiale, le footballeur Zinédine Zidane a droit à quelques privilèges. Comme celui par exemple de découvrir à Madrid la première citadine sportive électrique de la marque Alpine, baptisée A290 et élue “Car of the Year 2025”. Connu pour être une personne peu loquace, Zidane s’est tout de même enthousiasmé de faire partie de ceux pouvant prendre le volant (tout comme les premiers clients livrés dès décembre 2024), la jugeant sportive et facile à conduire.

Hongqi arrive en France

Rolls-Royce en ligne de mire !

Le constructeur chinois Hongqi, spécialisé dans le très haut-de-gamme depuis 1958, débarque en France. Un choix audacieux puisque la France n’est pas un très grand marché pour Rolls-Royce, mais Hongqi envisage de faire naître une nouvelle ère du luxe automobile à petit prix. Le vaisseau amiral étant le E-HS9 aux allures de Rolls-Royce Phantom, dont la facture démarre à peine à 100,000 euros (une aubaine compte tenu des prestations), tandis que la berline E-HS7 débute à 53,990 euros. Bien évidemment, toutes ces autos sont électriques.

La Ferrari électrique

Les voyants sont au vert

Le constructeur italien aime prendre son temps afin de proposer ce qui se fait de mieux en matière de sportives, et les moteurs électriques n’échappent pas à la règle. Après avoir tourné autour du pot de nombreuses années, Ferrari estime que les voyants sont au vert pour développer son premier modèle 100% électrique. La présentation officielle aura lieu le 9 octobre 2025, et il faut donc s’attendre à un véhicule conforme aux standards de Ferrari, utilisant toutes les dernières technologies de pointe.

Aston Martin n’est pas prêt

Une haine électrique ?

Alors même que Ferrari semble prêt à dévoiler son premier modèle 100% électrique, le constructeur anglais Aston Martin continue à repousser l’échéance, pourtant annoncée depuis de nombreuses années. Dernier report en date annoncée par le PDG Adrian Hallmark repousserait ce modèle au cours de la décennie actuelle, soit d’ici 2030. Selon lui, ce report est dû à la réticence de certains clients qui vouent une véritable haine à l’électrique. Ces derniers veulent des V8 ou des V12 couplés à un poids contenu, ce qui est impossible avec la technologie actuelle des batteries selon Aston Martin.