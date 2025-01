Les news électriques... DS, pionnier en Formule E, Une station-service urbaine, Xiaomi YU7.

Tesla en Inde ?

Un nouveau marché

Aussi fou que cela puisse paraître, malgré de nombreuses tentatives Tesla n’a jamais réussi à commercialiser ses véhicules électriques en Inde, qui est pourtant l’un des plus vastes marchés automobiles au monde. Pourtant, il semblerait que le vent tourne pour Tesla puisque le gouvernement semble prêt à passer outre les mesures protectionnistes, dans l’optique de potentiels investissements dans le pays (via une Gigafactory, par exemple). Le constructeur américain devra donc peser le pour et le contre pour s’installer en Inde, mais la porte a été ouverte.

DS, pionnier en Formule E

Une décennie de victoires

Fleuron de l’industrie française, DS Automobiles a entamé sa dixième année dans la discipline reine de l’électrique, la Formule E. Depuis 2015, l’écurie française offre un rayonnement international à la marque grâce à ses victoires et à des pilotes comme Jean-Eric Vergne. DS Performance fait office de pionnier dans la mobilité électrique, à l’avant-garde technique. Pendant ces 10 années, DS a disputé 121 courses, remporté de nombreux podiums et gagné 4 titres, dont la rarissime doublette de champion écurie-pilote (saison 2018/2019).

La Fiat 500e en difficulté

La production va reprendre

Censée être le modèle phare de Fiat, la citadine italienne (Fiat 500 électrique) ne remplit pas les promesses. Alors que Stellantis misait sur environ 100,000 unités par an, pour l’heure la petite électrique peine à trouver 15,000 clients, ce qui complique les affaires de Fiat. L’auto attend patiemment une nouvelle version avec des batteries améliorées, ce qui améliorerait la rentabilité. La situation est complexe au point que l’usine de production de Mirafiori est fermée depuis novembre, et que la marque a même été contrainte d’envisager l’arrivée d’une version thermique avec un bloc essence !

Toyota reporte l’électrique

2027, nouvel horizon

Certains constructeurs n’hésitent pas à prendre leur temps pour mettre en œuvre leur transition vers l’électrique. En effet, Toyota reporte l’arrivée de la nouvelle plateforme et de sa gamme électrique à 2027. Il faudra donc patiente encore un peu afin de voir le concept Lexus LF-ZC. La raison est simple : Toyota souhaite prendre en compte les dernières technologies du marché afin de mettre en place une ligne de production moderne qui peut s’adapter aisément aux besoins, ce qui est pleinement en accord avec les nouveaux objectifs en baisse en matière de véhicules électriques chez Toyota.

Rivian : nouvelles batteries

Une autonomie accrue

Considéré comme un des grands concurrents de Tesla, Rivian peine à faire la différence. Pourtant, son modèle R2 dévoilé en mars dernier va bénéficier d’améliorations substantielles. Avec une commercialisation européenne prévue en 2026, le SUV américain Rivian R2 possèdera de nouvelles batteries développées par le coréen LGES avec le double de cellules et une densité améliorée. Selon LGES et Rivian, ceci permettra de multiplier par six l’autonomie actuelle pour atteindre près de 300 miles (soit 480 km environ).

Une station-service urbaine

Elle est 100% électrique

La capitale n’est pas réputée pour sa tolérance des véhicules thermiques. C’est pourquoi l’arrivée d’une station-service en son sein fait sensation. Le groupe Total continue ainsi à convertir ses stations urbaines en hubs pour véhicules électriques, une stratégie qui va de pair avec les politiques urbaines contemporaines. En effet, il s’agit de la première station de charge rapide à Paris, où les pompes à carburant ont été remplacées par des chargeurs rapides (300 kW) offrant des temps de charge courts. Très prisée des VTC et résidents, la station fait déjà ses preuves.

Xiaomi YU7

Un nouvel SUV

La marque chinoise de téléphonie Xiaomi poursuit son aventure dans les véhicules électriques avec l’arrivée d’un nouveau modèle. Après la berline SU7, voici le SUV YU7 dont la production débutera en 2025. Le YU7 développera jusqu’à 700 chevaux dans sa version la plus puissante, mais devrait proposer plusieurs types de batteries. Avec cinq mètres de longueur, l’auto possède un long capot et une silhouette familière (certains y verront les lignes du Ferrari Purosangue) et promet d’offrir un espace intérieur conséquent avec ses 3 mètres d’empattement.

Une citadine sous les 15,000 euros ?

Voici la Leapmotor T03

Nous vous parlions à l’instant de la guerre économique livrée entre la Chine et l’Europe, et la petite citadine Leapmotor 03 en est le parfait exemple. La marque chinoise, distribuée par Stellantis, n’a pas pu obtenir le bonus écologique pour son modèle urbain. Plutôt bien équipé et affichant 265 km d’autonomie, une remise de 4000 euros est faite pour que le prix final soit de 14,900 euros. Un prix défiant toute concurrence, et rendu possible par les efforts consentis sur la profitabilité par la marque chinoise.

L’Europe face à la Chine

Un investissement de 3 milliards d’euros

Ce n’est un secret pour personne : le Vieux Continent est en guerre technologique et économique avec la Chine sur le terrain des véhicules électriques. La Chine fait preuve d’ingéniosité afin de limiter les taxes et droits de douane. Afin de s’armer au mieux, l’Europe vient de débloquer la somme de 3 milliards d’euros, qui seront notamment investis dans la “chaine de valeur élargie” des batteries développées en Europe, allant de la production des composants jusqu’à leur recyclage. Une aide qui contribuera à améliorer l’approvisionnement et le stockage de l’énergie en Europe.

Le Royaume-Uni réagit

La stratégie VE va évoluer

Alors que l’Europe peine à modifier sa position sur les normes d’émission d’ici 2035 malgré la demande des constructeurs, le Royaume-Uni offre une position plus réaliste. Face à la baisse de demande en matière de véhicules électriques et aux normes contraignantes, les constructeurs et le gouvernement accordent de nombreuses remises. Une situation complexe qui entraîne des difficultés pour l’industrie, et qui nécessite une nouvelle stratégie afin d’atteindre un équilibre plus juste. Le Royaume-Uni est prêt à consulter afin de soutenir le secteur tout en conservant les emplois et les investissements.