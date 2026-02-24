Le F150 Lightning arrêté ?

Ford revoit sa copie

La version tout électrique du pick-up le plus populaire de tous les temps n’aura pas eu le succès escompté. En effet, Ford a arrêté la commercialisation du F150 Lightning 100% électrique face au désintérêt du public et à des prix souvent plus chers que la version thermique. Il n’en suffisait pas plus à la clientèle américaine pour se désintéresser. Toutefois, la marque américaine opère un revirement en se focalisant sur les prolongateurs d’autonomie pour ses grands véhicules électriques, le futur F150 EREV Lightning sera donc équipé d’un générateur à essence pour augmenter l’autonomie.

L’électrique pousse à l’innovation

De nouveaux métaux utilisés

Le constructeur chinois Chery, connu pour être un des plus grands exportateurs de véhicules de l’Empire du Milieu, a récemment développé une nouvelle technologie qui pourrait révolutionner l’industrie automobile. Grâce à de longues années de recherche sur les véhicules électriques, Chery a réussi à mettre au point un nouvel acier qui a la particularité d’être à la fois très résistant (le double des standards actuels de l’industrie automobile) mais aussi stable et léger. En d’autres termes, cette avancée devrait permettre une nette amélioration de la sécurité grâce au renforcement des carrosseries, tout en influant sur le poids, élément crucial du VE moderne.

Waymo victime d’une panne de courant

Les véhicules autonomes inutilisables

Le pays de l’Oncle Sam possède une longueur d’avance en matière de véhicules autonomes, parmi lesquels la société Waymo est un acteur clé. Véritable laboratoire à ciel ouvert, les Etats-Unis permettent de voir comment les véhicules se comportent en situation réelle. Une immense panne de courant a affecté San Francisco, désactivant tous les feux de circulation : les véhicules Waymo se sont alors retrouvés bloqués et immobilisés durant de longues heures, ne sachant comment réagir. Les Tesla et leur AutoPilot en revanche n’ont pas impactées puisqu’elles ne reposent pas sur le même système. Une situation qui a permis à Waymo de faire des mises à jour pour que le problème ne se reproduise plus.