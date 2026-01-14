Dongfeng mise sur 2026

Pour ses batteries solides

Leur arrivée est prévue depuis de nombreuses années, mais tous les constructeurs cherchent à améliorer leur technologie pour la rendre exploitable industriellement. Le chinois Dongfeng assure avoir prévu une batterie solide pour 2026 d’une densité énergétique de l’ordre de 350 Wh/kg, de quoi lui assurer une autonomie de 1000 km. Dès septembre 2026, des modèles de luxe (et donc limités) seront équipés de cette nouvelle technologie. En revanche, la commercialisation industrielle ne sera prête que plus tard, à l’horizon 2030.

L’électrique démocratique selon MG

La MG2 à 25,000 euros

Les dirigeants de la marque chinoise MG ont officialisé l’arrivée d’un modèle électrique entrée de gamme d’ici 2027. Baptisé MG2, elle répondra à une logique de downsizing pour atteindre un marché encore hésitant. Rassurés par le succès de la Renault 5, MG souhaite accélérer le processus tout en se positionnant comme étant abordable avec un prix de départ de 25,000 euros. En ce sens, MG ne veut pas se comparer aux Dacia Spring et autres Leapmotor T03, mais davantage offrir un véhicule abordable sans être perçu “premier prix”.

Une Smart d’envergure

Le projet Smart 6

Alors que l’Europe entière réfléchit de plus en plus sérieusement aux Kei Cars et que l’histoire de Smart s’est bâtie autour d’une petite citadine pratique, voilà que la marque envisage l’arrivée de son plus gros modèle. En effet, le projet Smart #6 EHD est synonyme avec une berline de 5 mètres de long ! De plus, il s’agira d’une hybride rechargeable, combinant un bloc 4 cylindres thermiques associé à un moteur électrique. Une nouvelle fois, un choix aux antipodes du tout-électrique actuel de Smart en France, mais qui prend tout son sens au vu des évolutions réglementaires et de la conjoncture automobile actuelle.