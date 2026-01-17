La LFA électrique !

La prochaine ultra-sportive japonaise !

L’héritière de la mythique Lexus LFA et de son V10 tonitruant commence à prendre forme chez le constructeur Japonais, qui vient de présenter le concept de prochaine supercar LA. Ce projet voit le V10 de 560 chevaux disparaître en échange d’un bloc électrique dont les détails restent secrets. Une chose est sûre : ce concept partagera la base technique des Toyota GR GT. Quant à la ligne, elle évoque bel et bien l’ancienne LFA (quoique cela reste peu évident à l’arrière), avec un centre de gravité très bas et une ligne fluide.

Le 1er break électrique de l’étoile

CLA Shooting Brake

Le tout premier break 100% électrique de Mercedes-Benz a été dévoilé avec la troisième génération du Shooting Brake de la CLA, reconnaissable à son long bandeau lumineux arrière allant de bout en bout du véhicule. La marque allemande propose plusieurs types de motorisations avec un prix qui débute à 55,700 euros. La variante Shooting Brake reste un peu plus onéreuse que la berline électrique du même modèle. Si vous optez pour la grosse batterie de 85 kWh offrant jusqu’à 354 chevaux en puissance, le prix grimpe à 64,950 euros.

La Kia du futur

Vision Meta Turismo

Le constructeur coréen fête son 80ème anniversaire en s’offrant un nouveau concept car GT à 4 portes au nom de code à rallonge : Vision Meta Turismo. Sans dévoiler les détails de la fiche technique, forcément, il s’agit d’une vision de la mobilité du futur, avec un habitacle minimaliste et numérique et une silhouette atypique arborant un capot plus petit qu’habituellement. Avec des lignes angulaires sculptées pour l’aérodynamisme et de nombreuses bandes lumineuses, le concept pourrait presque nous faire penser au CyberTruck. Une chose est sûre : Kia promet des performances de conduite dynamique.