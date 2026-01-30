Renault s’allie à Ford

Un accord historique

Voilà un partenariat stratégique que personne n’avait vu venir, celui liant l’ovale bleu de Ford au losange de Renault. En un premier temps, Ford va se charger de concevoir deux nouveaux modèles électriques et abordables au design résolument Ford. Dans un second temps ces derniers seront produits dans les usines françaises de Renault en utilisant la plateforme Ampere, dédiée aux électriques. Aussi, les deux constructeurs réfléchiront au développement de petits utilitaires électriques.

Jaguar n’a pas licencié son directeur du design

Un démenti officiel

Alors même que son dernier concept a fait une sortie remarquée à Londres sous une robe rouge mat, Jaguar est en pleine phase de restructuration profonde. En effet, certaines rumeurs ont laissé entendre que la marque anglaise avait limogé son directeur du design, Gerry McGovern, à qui l’on devait le repositionnement radical de la marque. Pourtant, Jaguar a démenti officiellement cette information. Comme quoi, les 20 ans passés chez JLR sont suffisants pour conserver la confiance malgré l’accueil très mitigé de la nouvelle identité de marque.