Tesla et Apple

La cohabitation, enfin ?

Le courant n’est jamais réellement passé entre Tesla et Apple, pourtant leader avec son iPhone et en matière d’infodivertissement avec son CarPlay. Mais de l’eau a coulé sous les ponts, et Elon Musk a enfin donné le feu vert pour une intégration Apple CarPlay via mise à jour dans les véhicules Tesla. Les modalités restent toutefois à définir, mais il se pourrait que l’interface CarPlay n’occupe qu’une partie de l’immense écran Tesla, ce dernier étant l’épicentre qui permet de contrôler l’entièreté du véhicule.

L’efficacité Tesla

Nouvelle Model X

C’est dans le plus grand secret que Tesla a renouvelé une partie de sa gamme, restée quelques temps indisponible en Europe (Model S et X notamment). Tesla a réussi à contenir le poids de son mastodonte en gagnant environ 180 kg grâce aux nouvelles Gigapresse du géant californien et un nouveau moteur électrique à induction. Aussi, l’autonomie a été globalement augmentée d’une vingtaine de kilomètres, grâce aux nouvelles batteries à densité améliorée. En d’autres termes, les modèles les plus anciens de Tesla ont droit à une mise à jour non négligeable.