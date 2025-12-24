Taxis autonomes Waymo

Ils peuvent rouler aux USA

Les Etats-Unis sont à l’avant-garde des véhicules autonomes. La filiale de Google Waymo notamment est sur le qui-vive, puisque les autorités américaines ont récemment élargi les autorisations pour ses véhicules. Les taxis autonomes Waymo peuvent désormais circuler sur les voies rapides aux USA, dans certaines régions en Californie notamment (avec de nouvelles arrivant bientôt). La voiture autonome connaît avec sa décision un véritable essor et un boost de compétitivité entre les acteurs du secteur.

L’échec du Fulwin X3L

La Chine humiliée

La marque chinosie Chery souhaitait réitérer les prouesses du Range Rover Sport réalisées en 2018 : “grimper” les 999 marches du mont Tianmen baptisé le “Stairway to Heaven”. Malheureusement pour la marque chinoise, son SUV hybride Fulwin X3L n’a pas été à la hauteur de l’épreuve, puisque l’auto a perdu le contrôle dans la montée allant jusqu’à endommager les escaliers. Une petite humiliation pour la marque qui souhaitait vanter son véhicule. Toutefois, il s’agirait davantage d’un accident qu’un réel problème du véhicule. Malheureusement, l’image restera.

La performance de Tesla

Liée à la rémunération de Musk

Les actionnaires du géant de l’automobile électrique ont récemment approuvé à plus de 75% de voix positives le plan de rémunération d’Elon Musk, proposé par ce dernier et étroitement lié à sa personne. Pendant une durée de 10 ans, Musk annonce des objectifs qui peuvent sembler délirants et une rémunération personnelle liée aux objectifs boursiers de Tesla. En atteignant certaines valeurs de capitalisation boursière pour la marque à certains moments clés, le fantasque patron peut espérer empocher environ 1000 milliards de dollars. Oui oui, vous avez bien lu.