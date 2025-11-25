BYD numéro 1

Plus gros vendeur de véhicules électriques

Tous les constructeurs généralistes se penchent sur la question, mais le top du classement reste dominé par les géants Tesla et BYD. Récemment, le chinois BYD (Build Your Dreams) a détrôné l’américain en devenant le plus grand vendeur mondial de véhicules électriques. Ce ne sont pas moins de 1,6 millions d’unités vendues à travers le monde (+31% par rapport à la période précédente). La domination des géants chinois se fait de plus en plus criante, et il est difficile d’imaginer la concurrence faire face à cette expansion rapide et à la guerre des prix féroce livrée par les entreprises chinoises.

Skoda Vision O

Le break électrique du futur

Lors du salon de Munich, la marque Skoda a présenté un concept qui se pose à la fois en étude de style et en feuille de route pour l’avenir. Il s’agit de la vision du break électrique du futur, une familiale aux matériaux durables et aux proportions proches de la Skoda Superbe. Les lignes sont épurées et aérodynamiques, avec une nouvelle calandre qui occupe de façon sublime toute la face avant. Le Vision O embarque la conduite autonome dans son habitacle minimaliste où le confort et la détente sont mis en valeur, dans lequel trône un fin écran horizontal sur toute la largeur du tableau de bord.

Tesla Model Y Standard

Nouvelle entrée de gamme ?

Après nous avoir longtemps teasé, Tesla a fini par dévoiler son nouveau projet, qui s’avère moins excitant que la Roadster ! Il s’agit de la Tesla Model Y Standard, une version basique du modèle éponyme, avec moins d’équipements mais un prix plus attractif : 39,990 euros. Le design même du véhicule est simplifié (il perd ses jolies bandes lumineuses) tandis que son intérieur est dépouillé : fini les écrans pour les passagers arrière ou encore les éclairages d’ambiance. L’heure est aux économies pour le Model Y le plus efficient, selon les dires du constructeur.