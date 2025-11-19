Renault 5 Turbo 3E

Premiers pas au Tour de Corse

La version ultra-agressive et extrême de la Renault 5, attendue pour 2027, a fait ses premiers pas lors d’une démonstration publique pendant le Tour de Corse historique pour fêter le 40ème anniversaire de la victoire de Jean Ragnotti sur cette même course, avec la R5 Turbo d’antan. Le concept semble tout droit issu du Groupe B, avec ses dimensions et appendices transformant la citadine en véritable supercar des montagnes. Arborant des livrées tout en couleur, clin d’œil à l’histoire, c’est le pilote Julien Saunier qui était chargé de montrer ce que la future Renault 5 Turbo 3E avait dans le ventre : et c’était impressionnant.

En Bref La Renault 5 Turbo 3E, version extrême de la R5, a fait une démo impressionnante au Tour de Corse. L'Alpine A290 Rallye est la première voiture de course électrique de la marque, participant à sa propre compétition client.

A290 Rallye

La première voiture de course électrique

La marque de Dieppe, qui vient tout juste de présenter sa première voiture de course 100% électrique dérivée de son A290. Bien évidemment, l’auto a été retravaillée de fond en comble et adaptée à la discipline (frein à main hydraulique...). L’auto a non seulement vocation à participer aux compétitions du genre, mais Alpine a également lancé sa propre compétition, le Trophée Alpine A290. Il s’agit d’une compétition structurée pour les clients de la marque, leur permettant de goûter aux joies du sport automobile avec un dispositif intégrant une assistance technique ainsi que des solutions de recharge et de logistique.