L’Équipe d’Us Cars Import : Passion, Engagement et Expertise.

Tout a commencé en 2010 lorsque Patrick, en quête d’aventure et d’inspiration, décide de faire une pause dans sa routine quotidienne pour explorer les États-Unis, le berceau des muscles cars, des Pony cars, et des légendaires moteurs V6 et V8.

Durant ce voyage, sa rencontre avec la passion mécanique américaine le transforme profondément. En parallèle, son frère lui confie la mission de dénicher une authentique Chevrolet Camaro, une véritable icône automobile. Déterminé à tenir sa promesse malgré les défis administratifs, logistiques, et douaniers, Patrick se lance dans cette aventure. Après des mois d’efforts inlassables, il réussit à faire venir la Camaro tant désirée, marquant ainsi le début de sa réputation grandissante.

Cette réussite devient le catalyseur de son destin. Peu de temps après son retour aux États-Unis, Patrick reprend les rênes du garage et le transforme en un lieu de rencontre pour les passionnés de voitures américaines. Le garage change de nom pour devenir «US Cars Import» et se spécialise dans l’importation et la vente de véhicules en provenance directe des États-Unis. Il devient même un agent officiel pour des marques prestigieuses telles que Shelby (la branche sportive de Ford) et Dodge Ram dans la région du Luxembourg.

Depuis son plus jeune âge, Tanja a été plongée dans l’univers fascinant de l’automobile. Elle se souvient encore des moments où elle accompagnait les membres de sa famille aux grandes courses de Formule 1, dont certains étaient eux-mêmes pilotes passionnés. Ce premier contact avec le vrombissement des moteurs a allumé la flamme de la passion automobile. Dès le premier jour, Tanja a rejoint l’équipe d’Us Cars Import, apportant avec elle une patience infinie et un dévouement inébranlable envers le garage.

Au fil du temps, Tanja est devenue la cheville ouvrière du garage, prenant à cœur toutes les responsabilités qui incombent à son poste. Elle en est devenue, en quelque sorte, la «maman du garage». Son sens aigu des responsabilités et son dévouement sans faille ont permis au garage de se développer davantage, assurant ainsi le bon déroulement des opérations au quotidien.

En 2014, un nouvel élément est venu renforcer l’équipe d’Us Cars Import. David, spécialiste des voitures classiques des années 60, 70 et 80, a rapidement fait sa marque. Sa passion pour l’Amérique l’a toujours animé, et il n’a pas hésité à explorer chaque coin du pays pour en découvrir davantage. Cette passion l’a finalement conduit vers les voitures américaines, et il a trouvé sa place chez Us Cars Import. David est devenu un pilier incontournable de l’atelier, partageant son expertise et fournissant des conseils éclairés aux clients en quête de véhicules d’exception.

Danilo, arrivé il y’a 10 ans est bien plus qu’un mécanicien chez Us Cars Import. Son engagement et son souci du détail font le bonheur de nos clients à chaque intervention. Réalisant des commandes spéciales, telles que la conception sur mesure d’un véhicule pour l’armée, qui servira aux services luxembourgeois, Danilo est indéniablement un atout majeur de notre garage.

En 2021, Heiko a rejoint l’équipe, apportant une touche d’élégance et de propreté à chaque véhicule. Son rôle essentiel consiste à veiller à ce que chaque voiture exposée en showroom ou livrée soit impeccable et prête à conquérir la route. Il contribue ainsi au succès des livraisons de véhicules et à l’image de qualité d’Us Cars Import.

Marco, mécanicien chevronné, a intégré l’équipe il y a presque un an. Passionné de l’automobile sous toutes ses formes, il a eu l’opportunité de travailler dans divers domaines. Sa polyvalence et son amour pour tout ce qui a un moteur l’ont naturellement conduit à Us Cars Import. Marco apporte un souffle d’air frais à l’équipe, apportant son expertise mécanique et sa passion incommensurable pour le rallye, la Formule 1 et bien d’autres aspects de l’automobile.

Dans le même temps, Chloé a rejoint la famille d’Us Cars Import. Fan inconditionnelle du Motorsport, elle consacre son temps libre à la course automobile et travaille également dans le monde de la WEC. Sa passion pour les grosses motorisations l’a naturellement poussée vers Us Cars Import, où elle a commencé en tant que mécanicienne. Au fil du temps, elle a élargi son rôle pour s’occuper de la gestion commerciale et administrative du garage.

Ensemble, Patrick, Tanja, David, Danilo, Heiko, Marco et Chloé forment une équipe passionnée et engagée chez Us Cars Import. Leur expertise, leur amour pour l’automobile sous toutes ses formes et leur dévouement envers chaque client font de ce garage un lieu unique où la passion rencontre la qualité, et où chaque véhicule est traité avec le plus grand soin. Que vous recherchiez une voiture classique, une voiture américaine, ou que vous ayez besoin de conseils de connaisseurs, l’équipe d’Us Cars Import est là pour vous accompagner dans votre quête de l’automobile parfaite.

