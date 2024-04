Dodge Charger Daytona, Une muscle car électrique.

Voici une révolution que peu de gens attendaient, mais qui était inéluctable : la première muscle-car 100% électrique de l’histoire automobile. La primauté revient donc à la Dodge Charger (versions R/T et Daytona), qui inaugure la plateforme STLA de Stellantis. L’auto existe en coupé mais également en berline, et en profite pour remplacer et enterrer la Challenger. Ni les prix ni la date de commercialisation ont été communiqués. Reste à voir si Dodge envisage de la commercialiser en Europe ? Quoiqu’il en soit, il existera également une version thermique, où le V6 remplacera le V8.

Cette nouvelle Dodge Charger Daytona s’inspire du modèle de 1968, avec une silhouette plus massive (+5 mètres de longueur). Sa ligne musclée semble néanmoins plus lisse afin d’améliorer le Cx. La face avant intègre un bandeau LED résolument moderne. L’arrière quant à lui intègre une signature lumineuse monobloc, nous rappelant la Charger originelle. L’auto possède une architecture 400V (une version Banshee en 800V est prévue).

Une fois à l’intérieur, nous sommes bien loin du modèle de 1968. La modernité s’invite à l’ère de l’électrique, avec une instrumentation numérique et une tablette centrale tactile de 12,3 pouces. Les sièges sont en tissus (cuir disponible). De nouveaux modes de conduite sont inclus (neige, donut, Line Lock...). Cette Dodge Charger électrique possède un mode dédié à la conduite sportive, avec meilleure gestion de la batterie. La batterie, parlons-en ! L’auto intègre une batterie 100,5 kWh (dans sa version Daytona) pour atteindre 2648 kg sur la balance. Pas tout à fait un poids plume. Dodge a développé un système afin que son véhicule zéro-émission produise une sonorité toute particulière imitant le thermique (jusqu’à 126 décibels, tout de même) !

Sous le capot de la version la plus puissante (Dodge Charger Daytona), l’auto est équipée de deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) permettant ainsi une transmission intégrale et une puissance cumulée de 630 chevaux (jusqu’à 670 via le mode Powershot) et un couple de 850 Nm. Les performances sont impressionnantes vu le poids de la bête : 0 à 100 km/h en 3,3 secondes.