McLaren Artura Spider, Une hybride compétente.

Lancée en 2022, la McLaren Artura a connu des débuts difficiles entre retards de livraisons et qualité qui laissait à désirer. Le constructeur anglais estime que l’heure est venue de continuer avec sa sportive en dévoilant la version découvrable, qui a fait l’objet de nombreuses améliorations mécaniques. Il s’agit de la première hybride découvrable de la marque anglaise. L’auto sera commercialisée vers la moitié de l’année, pour un prix débutant à 250,000 euros.

Le design de la McLaren Artura évolue quelque peu afin d’accueillir le toit rigide rétractable, avec de nouveaux contreforts et des bouches d’aération repositionnées. D’ailleurs, McLaren a réussi une prouesse en limitant le poids de son spider : à peine 61 kg de plus que le coupé (1560 kg). L’auto possède des disques en carbone-céramique et des étriers légers en aluminium.

Dans l’habitacle, peu de choses changent par rapport au coupé, si ce n’est la possibilité d’avoir un système audio Bowers & Wilkins (optionnel). D’emblée, McLaren proposera trois finitions (Performance, TechLux et Vision). Le toit électrique (qui peut posséder un panneau de verre électrochrome) s’ouvre et se ferme en 11 secondes, tout en roulant jusqu’à 50 km/h. McLaren annonce une autonomie de 34 km en tout-électrique grâce à sa batterie de 7,4 kW, sans avoir à solliciter le 6 cylindres biturbo.

Sous le capot, nous retrouvons le bloc hybride V6 3,0 L bi-turbo allié à un système électrique, développant une puissance totale de 690 chevaux (légèrement plus que le coupé) pour un couple maximal de 720 Nm. McLaren a également retravaillé la boîte de vitesse à 8 rapports, la rendant plus rapide. Quant aux performances, elles restent celles d’une sportive moderne : 330 km/h de vitesse de pointe (bridée électroniquement), et un 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes.