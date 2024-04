Cupra Born VZ, Une pépite de nouveautés.

Le constructeur hispano-allemand Cupra rafraîchit son électrique sportive. La Cupra Born gagne une version haut-de-gamme VZ, la plus sportive de toutes. Au programme, la plus grande batterie et la plus grande puissance de la gamme, ainsi qu’une optionnelle version cinq places. La commercialisation est prévue pour l’été 2024. Les prix n’ont pas été communiqués, mais devraient être supérieurs aux 40,000 euros nécessaires pour la déclinaison e-Boost se situant sous la VZ.

Toujours basée sur la Volkswagen ID3, cette Cupra Born VZ (VZ pour “Veloz”, rapide en espagnol) rentre néanmoins dans une nouvelle dimension, alliant performance et électrification avec un châssis amélioré. L’auto est reconnaissable avec ses nouvelles jantes et son nouveau coloris Vert Esterel, démarquant bien avec les accents bronze typiques de Cupra.

Dans l’habitacle, l’auto gagne un nouveau système d’info-divertissement de 12,9 pouces et un système audio haute-fidélité Sennheiser (optionnel) et de nombreuses aides à la conduite (comme le Travel Assist). Cette Cupra Born VZ gagne des palettes au volant, afin de contrôler les niveaux de récupération d’énergie au freinage. Les sièges sont plus enveloppants et recouverts de tissus et microfibres recyclés (une première sur la Cupra). Le toit ouvrant en verre est disponible en option. L’auto intègre une batterie de 79 kWh (la plus grande de la gamme) permettant une autonomie maximale de 570 km (cycle WLTP). Plus que suffisant, d’autant plus que l’auto est rechargeable en courant alternatif jusqu’à 11 kW (en courant continu jusqu’à 170 kW).

Sous le capot, l’auto possède deux moteurs (un sur chaque essieu) empruntés à la Volkswagen ID.5 GTX développant une puissance cumulée de 326 chevaux pour un couple maximal de 545 NM. La transmission intégrale est de la partie et les performances sont plus que satisfaisantes : 5,7 secondes pour l’exercice du 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de l’ordre de 200 km/h (+40 km/h par rapport à la dernière itération). L’auto se veut beaucoup plus radicale et dynamique, avec une direction plus précise et un freinage incisif.