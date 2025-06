Renault nous avait déjà surpris avec sa Turbo 3E sortie des enfers, et voilà que le coréen Hyundai frappe à son tour avec l’Insteroid, véritable ovni que l’on se doit d’analyser. En effet, il s’agit d’une version sur-vitaminée et sous stéroïdes de la petite citadine Inster. Quand bien même ce n’est qu’un concept (pour l’heure), certains la considèrent d’ores et déjà comme une véritable rivale de la Renault 5 Turbo 3E ! Pour l’heure, vous pouvez déjà la piloter dans certains jeux vidéos. Reste à voir ce que le constructeur sud-coréen souhaite faire de cette étude de style...

Vous voyez à quoi ressemble la Hyundai Inster ? Hé bien oubliez puisque cette Insteroid s’en éloigne à vitesse grand V ! L’auto possède un imposant kit carrosserie façon voiture de rallye des années 80, avec ailes élargies, roues immenses et dissociées (pleines à l’avant et à rayons à l’arrière), diffuseur gargantuesque et gigantesque aileron. Ainsi équipée, nous avons l’impression d’être dans un jeu vidéo.

L’habitacle ne fait aucun doute : nous sommes dans une voiture de sport où le confort n’est pas de mise. Les tissus sont recyclés et fabriqués avec des techniques modernes et durables. Inspiré d’un véhicule de rallye avec des sièges de course et un tableau de bord personnalisé et particulièrement futuriste, l’intérieur est minimaliste et met le conducteur au centre de l’expérience. Car oui, il s’agit pour le moment d’une véritable expérience : visuelle, virtuelle et émotionnelle.

Présentée en marge du salon de la mobilité à Séoul, Hyundai ne nous dit strictement rien quant à la motorisation de son déjanté concept qui semble davantage se tourner vers le circuit que les environnements citadins. Mais nous devons probablement nous éloigner des 71 à 85 kW de l’Inster et davantage se rapprocher du concept Hyundai RN24 (lui-même inspiré de la Ioniq 5N) et ses 650 chevaux.