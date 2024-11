HEN’A CARS, du prestige & de l’américaine au rendez-vous

Chez HEN’A CARS, on aime les belles voitures, les prestigieuses, les américaines qui font rêver. Logique, son créateur, Alexis Hennequin est un pur passionné de ces automobiles pas comme les autres. Avant d’ouvrir sa propre concession, l’intéressé a longtemps baigné dans ce milieu. Son passé de vendeur d’occasions, 10 ans chez Citroën et 3 ans chez Renault, est un sérieux atout aujourd’hui pour mener à bien HEN’A CARS.

Sous cette appellation se cache une adresse à connaître absolument, encore plus si vous vous trouvez dans le Morbihan. C’est à Vannes qu’Alexis Hennequin a investi ses économies pour ouvrir le garage de ses rêves le 1er juillet 2021. Amoureux des américaines de caractère, c’est en achetant une Camaro qu’il a le déclic. Avec cet achat, il réalise l’un de ses rêves les plus fous. Mais pas seulement puisqu’au détour d’une discussion avec le vendeur de cette Camaro, il se rend compte qu’il peut changer sa vie et se lancer à son propre compte.

La période, en plein Covid, n’est pas forcément propice à la création d’entreprise mais quand on est motivé et guidé par une folle passion, on peut escalader des montagnes et atteindre leur sommet. Dans son esprit, son entreprise mettre en avant les voitures qu’il aime, les belles américaines, les modèles de prestiges. Alexis Hennequin part dans l’inconnu en ouvrant son entreprise. Mais, comme le dit Paulo Coelho, « personne ne doit avoir peur de l’inconnu parce que tout homme est capable de conquérir ce qu’il veut et qui lui est nécessaire. » L’entrepreneur en rêvait, il est lancé et révèle sa personnalité attachante à ses premiers clients.

Ceux-ci, qui osent franchir la porte du local de Saint-Avé, en prennent plein les yeux dès leurs premiers pas chez HEN’A CARS. Ils sont accueillis avec le sourire par Alexis. Le chef d’entreprise a, bien sûr, le sens du commerce. Mais il a aussi, en lui, cette envie de partager sa passion, de faire découvrit les pépites entreposées dans sa concession ou de se lancer dans une recherche personnalisée pour vous trouver le modèle de vos rêves. S’il privilégie toujours les sportives américaines de caractères, il reste aussi ouvert aux voitures prestigieuses. Chez HEN’A CARS, vous trouver, par exemple, des Lamborghini, des Porsche,

des Jaguar, Audi ou encore des BMW.

De quoi trouver votre bonheur, sans aucun doute. Car Chez HEN’A CARS, les voitures sont bichonnées, choyées et prête à vous combler de bonheur. Alexis Hennequin, en amoureux éternel de ces voitures pas comme les autres, se veut intransigeant. Il vous garantit un historique complet et précis de chaque modèle afin de vous éviter des mauvaises surprises comme on peut en rencontrer parfois lorsqu’on achète une voiture d’occasion. Pour être encore plus crédible et rassurant auprès de ses clients férus de belles bagnoles, HEN’A CARS propose des services essentiels, comme la mécanique.

Pour ce service, l’entreprise est associée à MF Performance gérée par un de ses amis. L’entente entre les deux est exceptionnelle. Elle est aussi facilitée par la proximité des deux entreprises qui, outre des valeurs communes, partagent le même local. Ainsi, dans ces murs, vous trouvez 550m2 de show-room et 250m2 d’atelier dédié à la mécanique. Pour HEN’A CARS c’est un atout de taille et une garantie de sérieux car chaque voiture est révisée avec le plus grand des sérieux, ce qui lui permet de proposer une garantie d’un an pour chaque modèle. Pour votre future américaine, vous connaissez donc l’adresse idéale !