50 ANS ! Cette année, Tolède Groupe souffle sa 50ème bougie ! Un demi-siècle d’expertise, de passion et d’accompagnement sur-mesure pour ses clients. Aujourd’hui, référence incontournable de l’assurance automobile, des marchés de loisir, Tolède Groupe s’est imposé comme une institution.

L’histoire commence en 1975, sous l’impulsion de Jean-Jacques Tolède. En 2005, son fils Richard reprend les rênes, insufflant une nouvelle dynamique. Véritable figure du milieu, reconnu pour son humanité et son expertise, Richard nous a quittés tragiquement le 13 septembre 2022, à seulement 41 ans. Un choc immense.

Pourtant, Tolède Groupe a su rebondir, porté par une équipe unie et passionnée, avec à sa tête Christine Hucteau, associée depuis cinq ans. Elle a su écrire un nouveau chapitre avec ses associés, Stéphane Kleiber et Olivier Audouin, et plus récemment, Claude de la Cruz, venue pour le lancement de leur nouvelle vitrine à Bordeaux.

UNE EXPANSION STRATÉGIQUE, UNE EXPERTISE UNIQUE

Le défi était de taille : poursuivre la vision du groupe, réinventer l’assurance, tout en restant fidèle aux valeurs fondatrices. Pari tenu ! Tolède Groupe a su s’adapter, anticiper, et offrir des solutions hyper-personnalisées. Aujourd’hui, la société assure plus de 7 500 véhicules, dont 5 500 Porsche – une marque de confiance qui en dit long.

Depuis toujours, Tolède Groupe adopte un accompagnement en grande proximité avec ses clients. Dès le départ, Jean-Jacques Tolède passait du temps à écouter ses assurés pour leur proposer des couvertures adaptées. Cette philosophie est restée intacte. Aujourd’hui, l’entreprise innove en permanence, alignant ses offres aux nouvelles attentes des passionnés d’automobile et des amateurs de loisirs.

UNE OFFRE MULTISECTORIELLE, UNE EXPERTISE AFFÛTÉE

D’abord centré sur les véhicules de prestige, Tolède Groupe a élargi son horizon. Son offre couvre désormais de nombreux secteurs spécifiques:

• Véhicules haut de gamme et de collection

• Zoos & parcs animaliers

• Campings & mobil-homes

• Camping-cars

• Cafés, hôtels & restaurants

• Gestion patrimoniale

• Protection Sociale

Cette diversité témoigne de la flexibilité et du savoir-faire du groupe, capable de répondre avec précision aux besoins les plus exigeants.

AU CŒUR DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE PREMIUM

Tolède Groupe reste un acteur clé de l’assurance automobile de prestige. Que vous cherchiez une couverture sur-mesure pour une Porsche, une Ferrari ou une Lamborghini, Tolède Groupe a la solution. Forfait kilométrique ajusté, usage privé ou professionnel, couverture circuit, tout est pensé pour que votre contrat colle parfaitement à la réalité de vos besoins.

Et parce que l’expérience client ne s’arrête pas à la souscription, Tolède Groupe organise des événements exclusifs pour ses clients passionnés:

• 16 et 17 mai 2025 : Rassemblement Porsche, entre sessions circuit et découverte gastronomique du Médoc. Complet en un temps record !

• Séjours en Laponie : Sessions de pilotage sur glace, émotions garanties !

• Journées d’expertise automobile : Des experts à votre service pour estimer la valeur de votre véhicule dans les meilleures conditions.

TOLEDE GROUPE : PLUS QU’UNE ASSURANCE, UNE EXPÉRIENCE

Tolède Groupe, c’est 50 ans d’excellence, un savoir-faire unique, et une relation client inégalée. Une entreprise qui ne ferme jamais aucune porte, toujours prête à innover pour vous offrir les meilleures garanties, au meilleur budget.

Résultat ? Une note Google de 4,8/5 sur plus de 1300 avis. Une preuve de confiance significative !

Engagé et dynamique, Tolède Groupe est également très actif sur les réseaux sociaux et notamment Instagram où vous pouvez retrouver conseils, expertises et actualités.

Envie d’une assurance pensée pour vous ? Faites confiance à Tolède Groupe, l’expert qui fait rimer passion et protection.

Plus de renseignements:

TOLEDE GROUPE PRESTIGE

ROYAN

13-19 avenue Charles Regazzoni - 17200 Royan