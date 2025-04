Les passionnés de belles voitures font grise mine. Auto Baléares, véritable institution du commerce automobile depuis 38 ans, va fermer ses portes et ce, malgré les nombreux témoignages de soutien des clients ou passionnés connaissant cette adresse mythique à Perpignan. Basé dans le sud de la France, au rond-point des Baléares, ce garage a, depuis son ouverture en 1987, toujours su être à la hauteur des demandes et des exigences de sa clientèle. Ce n’est pas pour rien que sa réputation a largement dépassé le strict cadre local.

L’homme à la base de cette réussite est Thierry Deprauw. Présent du premier au dernier jour, Thierry aura su, au fil des années, tisser un lien solide avec ses clients, avec les visiteurs intrigués par les magnifiques voitures exposées. Pourtant, lorsqu’il décide de quitter son emploi de cadre dans une entreprise où ses responsabilités étaient nombreuses, ils étaient peu à penser qu’il réussirait à s’installer et durer.

Thierry Deprauw savait pourtant très bien dans quoi il se lançait. Dans sa vie d’avant, grâce au fruit de son excellent travail, il pouvait se faire plaisir, s’acheter les voitures qui lui plaisaient, rouler et vivre sa passion. En mars 1987, il se lance seul au rond-point des Baléares dans le commerce de l’automobile de sport, de prestige et de luxe. Il fait d’ailleurs figure de pionnier du genre, tant, à cette époque, les garages misant sur ce segment étaient peu nombreux.

Les défis n’ont jamais effrayé Thierry. Gros travailleur, profondément humain, le jeune entrepreneur sait ce qu’il veut pour son garage. Sa personnalité fait l’unanimité. Chaque personne qui l’a croisé peut en témoigner, l’homme est d’une vraie générosité, touchant, toujours prêt à vous écouter, vous aider, à trouver la solution idéale quand vous faites appel à ses services. Il a, aussi, toujours aimé les belles bagnoles, ces voitures qui font rêver tous les amoureux des quatre roues. Avant de se lancer, il roulait en Porsche, en Ferrari, en Aston Martin. Un homme de - bon - goût, c’est certain. Contrairement à certains, il ne roule pas avec ses voitures pour la gloriole ou pour faire le beau. Non, il se passionne pour chacune d’elles, il les étudie, les décortique, apprend d’elles.

Quand il ouvre Auto Baléares,il se sent comme un poisson dans l’eau. Il veut faire une entreprise à son image, un lieu convivial où le client se sent comme chez lui, où il sait qu’il se trouvera face à un interlocuteur là pour l’écouter et lui transmettre, aussi, son amour des belles voitures. C’est d’ailleurs pour ça qu’il privilégie de se lancer en indépendant et non avec une étiquette réseau qui l’empêcherait d’être lui-même. Si ce genre de garages indépendants sont, aujourd’hui, nombreux, ce n’était pas le cas en 1987. Forcément, ce choix fort de sa part ne laisse pas indifférent et suscite, chez certaines concessions concurrentes une certaine appréhension.

Qu’importe, Thierry Deprauw ne recule pas. Il cultive avec intelligence et habileté sa différence. L’écouter parler, aujourd’hui, c’est vivre des aventures exceptionnelles, c’est découvrir les nombreuses personnalités folles qu’il a pu croiser dans sa vie. C’est toujours enrichissant, toujours prenant. Avec Auto Baléares, il a écrit une magnifique page de l’histoire des garages de vente automobile. Pionnier du genre, Thierry aime rappeler : « Lorsque j’ai ouvert mon commerce, j’étais le seul à proposer des voitures de sport d’occasion haut de gamme. Ces sportives, anciennes ou récentes, étaient très difficiles à trouver sur le marché local. L’activité d’achat/vente de voiture de sport, de prestige, haut de gamme, n’existait pas. Il faut se souvenir que tout le monde allait en concession pour acheter sa voiture. »

Au lancement, son frère, Philippe, est à ses côtés et participe activement au développement de l’entreprise. Pour la mécanique, Thierry sous traite essentiellement en concession de chaque marque de voiture mise en vente dans son garage, un moyen de maintenir la garantie de la voiture. Le duo fonctionne ainsi jusqu’en 2010 avant que Thierry ne poursuive seul son activité. Auto Baléares, par son emplacement, attire le regard. Normal, posé sur un rond-point très passant, le garage a tous les atouts pour séduire. Sur son parc, des sportives, des anciennes, des voitures de prestige, de quoi faire saliver les passants.

Toujours sur les mêmes lieux depuis 38 ans, Auto Baléares a su se forger une très solide réputation qui lui a permis de faire face aux nombreuses difficultés de la vie au quotidien. Pour réussir cette prouesse à travers les époques, le garage s’est basé sur le savoir-faire de son fondateur, sur sa personnalité si riche et passionnante et sur sa grande capacité de travail et d’écoute. La philosophie de Thierry Deprauw est simple mais diablement efficace : « la qualité, le sérieux et l’honnêteté ». Trois piliers forts, trois piliers que chaque entreprise devrait adopter, trois piliers qui ont su séduire une clientèle de passionnés ainsi que de nombreuses personnalités ravis de se sentir en confiance avec le garage perpignanais.

La fidélité de la clientèle a été si forte que même dans des moments compliqués sur le plan économique dans le pays, Auto Baléares a toujours su faire le dos rond et rester debout. L’entrepreneur se souvient de la période de la guerre du Golfe où de nombreux commerces ont disparu, mais aussi de celle juste après le décès d’Enzo Ferrari, un moment dur où la spéculation sur les prix des Ferrari a été compliquée à gérer. Pour Thierry Deprauw, Ferrari est d’ailleurs son constructeur coup de cœur depuis toujours. Cette affinité affirmée l’a même amené, un temps, à être agent officiel Ferrari, une récompense émouvante pour ce passionné au grand cœur. Sur le parking d’Auto Baléares, les Ferrari les plus connues, les plus mythiques comme les Enzo, les F50, les F40 ont illuminé les lieux depuis 1987. Si vous cherchiez un modèle rare, c’est au rond-point des Baléares de Perpignan qu’il fallait vous rendre. Nombreux sont ceux qui petits et grands, venaient rêver devant les vitrines..

Vous y rendre était l’assurance d’un accueil aux petits oignons et d’un moment unique. Des personnalités bien connues n’ont jamais hésité à faire la route en toute confiance pour trouver leur bonheur dans le garage de Thierry Deprauw qui savait s’y prendre pour ne jamais ébruiter leur présence. C’est aussi grâce à la confiance du client qu’une affaire dure dans le temps et s’inscrit comme un patrimoine du marché de l’automobile. Aujourd’hui, cet homme rare dans le milieu de la vente de voitures de prestige a décidé d’arrêter son activité à 70 ans pour une retraite bien méritée. Chaque client passé depuis 1987 gardera un souvenir unique de sa rencontre avec lui. Chaque automobiliste passant par le rond-point des Baléares à Perpignan mettra du temps à accepter de ne plus voir cette enseigne historique et les voitures exceptionnelles exposées. C’est une partie de l’histoire du commerce automobile qui se tourne, à regret, avec émotion.