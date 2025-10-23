De toute évidence, le designer Gordon Murray n’en a pas vraiment fini avec l’œuvre de sa vie, la McLaren F1. L’homme vient de dévoiler une nouvelle entité de GMA, baptisée GMSV (Gordon Murray Special Vehicles) chargée de créer des projets uniques, un peu comme les Special Projects de Ferrari ou le programme Solitaire de Bugatti. Au programme, deux nouveaux modèles, dont le GMSV S1 LM. Construit en cinq exemplaires pour le même richissime client, c’est une nouvelle ode à la McLaren F1.

En Bref Gordon Murray lance GMSV pour des projets uniques. Le GMSV S1 LM, hommage moderne à la McLaren F1, est une nouvelle création en fibre de carbone.

Habitacle à 3 places avec position centrale, boîte manuelle et design analogique.

V12 Cosworth de 700 ch (4,3L atmosphérique) capable de monter à 12 100 tr/min.

En effet, cette GMSV S1 possède la silhouette générale de son illustre devancière, dans une version plus moderne et futuriste. Il s’agit d’un projet entièrement nouveau réalisé en fibre de carbone, qui ne découle pas d’un châssis de GMA T50. Après tout, S1 signifie “Special One”. Véritable pépite technologique, elle intègre toutes les dernières avancées possibles et imaginables (preuve que le dessin de la F1 était avant-gardiste), tout en gardant des éléments rétro, comme les phares escamotables et les quatre sorties d’échappement centrales. En revanche, l’hommage est indirect puisque ni GMSV ni le créateur ne font mention de la McLaren.

Dans l’habitacle, on retrouve la fameuse et déjà familière position de conduite centrale, avec trois places (deux passagers de chaque côté). Le retour aux sources et à la victoire McLaren de 1995 est flagrant puisqu’il s’agit d’un havre analogique où la modernité est discrète. Les deux petits écrans ne vous feront jamais oublier cette boîte de vitesse manuelle, avec un pommeau en bois. Afin de s’occuper de ses passagers, GMSV vous fournit même un casque audio, afin que le V12 ne soit pas trop pesant.

Côté mécanique, GMSV s’appuie sur la société Cosworth, qui a développé un énième V12 4,3 Litres atmosphérique de toute beauté, rugueux d’efficacité et utilisant des feuilles d’or (tiens, tiens, où avons-nous déjà vu ça...?). Ce bloc permet de sortir jusqu’à 700 chevaux et de monter très haut (et vite) dans les tours (jusqu’à 12,100 tours/min). Les performances n’ont pas été communiquées, mais il y a fort à parier qu’elle ne déçoit pas.