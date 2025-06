Dans le microcosme automobile, le nom de Giugiaro fait partie des grands. Difficile de nous contredire lorsque l’on sait que le designer italien a laissé sa patte créative sur toute l’industrie depuis les années 70, et plus récemment avec sa nouvelle société GFG Style. Avec son dernier modèle néo-rétro flamboyant rendant hommage au passé, qu’ils ont baptisé Peralta S du nom du riche collectionneur mexicain à l’origine du projet, le nom de Giugiaro continue de briller.

La GFG Peralta S est un véhicule étincelant sur base de Maserati MC20, aux allures de monolithe d’aluminium. La carrosserie de l’auto est composée de trois pièces d’aluminium polies, qui lui donnent un véritable effet miroir et nous donnent la sensation d’une voiture taillée à même le métal. L’auto possède un aileron caché dans la carrosserie qui peut se déployer électroniquement. La Peralta S s’inspire directement de la Maserati Boomerang et de sa silhouette si particulière, aplatie et n’offrant que très peu de points de résistance à l’air. Car en effet, il s’agit d’une voiture hommage, qui permet au fiston Fabrizio Giugiaro de rendre hommage à la Maserati Boomerang de 1971 dessinée par son père Giorgetto. La face arrière nous ferait presque penser à une Lamborghini Huracan, avec son immense diffuseur. Il s’agit bien évidemment d’un exemplaire unique, et homologué route !

L’accès à l’habitacle est relativement aisé puisqu’un système d’ouverture unique permet de soulever le pare-brise et le toit en un bloc vers l’avant, se passant de portes latérales traditionnelles. Une fois à l’intérieur, on se trouve dans un cockpit d’avion relativement fonctionnel, intégrant deux sièges avec un cuir à effet métallisé intégrés au châssis. On ne peut pas dire que GFG Style visait le confort absolu mais plutôt une ambiance futuriste des années 70. Tout en gardant ses inspirations néo-rétro à l’heure des Ferrari F80 et McLaren W1, la Peralta S pourrait presque sembler démodée.

Sous le capot de la Peralta S, on retrouve le moteur V6 Nettuno d’une Maserati MC20, ayant subi certaines adaptations avec MAT (Manifatura Automobili Torino). Celui-ci développe 630 chevaux et reste associé à une boîte automatique double-embrayage à 8 rapports. Quand bien même GFG ne communique par sur les performances, il y a de fortes chances qu’elles soient à peu de choses près similaires à celle de la MC20.