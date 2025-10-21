La marque de Maranello nous a tous surpris en dévoilant un modèle inédit en marge du Salon de Munich, la 849 Testarossa (disponible également dans sa version Spider, pour éviter de rallonger l’attente des clients Ferrari). Derrière ce nom, ne se cache pas une nouvelle Icona comme on pourrait le penser mais la remplaçante de la SF90 Stradale, à savoir une super-sportive hybride qui met l’accent sur le passé et rend hommage à la 500 TR de 56 et la Testarossa de 1984. L’auto vous coûtera 460,000 euros (500,000 pour la version découvrable).

En Bref Ferrari dévoile la 849 Testarossa, remplaçante de la SF90 Stradale. Super-sportive hybride de 1050 ch, hommage au passé.

Design inspiré des F80, 12Cilindri et 512.

0-100 km/h en 2,25s.

Prix : dès 460 000 €.

L’auto se pose comme la remplaçante de la SF90, avec qui elle partage le châssis et les dimensions. Sa silhouette évoque une petite F80 et la face avant n’est pas sans rappeler la récente 12Cilindri avec son bandeau noir intégrant des feux de jour, tandis que sa double bouche est un véritable défi aérodynamique. Le flanc de l’auto intègre une bande noire en fibre de carbone qui met en exergue une aération creusée dans la porte, venant refroidir le V8 thermique. La partie arrière, avec ses deux petites ailettes intégrées au bouclier qui rappellent les Ferrari 512 des années 70, est particulièrement réussie. Les feux arrière sont fins et discrets alors que la double sortie d’échappement est impressionnante. Le pack optionnel Assetto Fiorano vous permet de gagner 30 kg et de bénéficier d’un look extérieur plus agressif avec deux petits ailerons façon FXXK remplaçant les ailes intégrées (ajoutez environ 50,000 euros à votre facture).

Une fois plongé à l’intérieur, nous nous retrouvons dans un véritable cocon de sportivité tourné vers le conducteur, avec le retour des boutons physiques sur le volant (dont le fameux Start Engine rouge, notamment). Toute l’électronique a été améliorée, rendant sa conduite un véritable jeu d’enfant. Sa batterie de 7,45 kWh empruntée à la SF90 lui permet de rouler en tout-électrique pendant 25 km, dans la lignée des hybrides Ferrari. La version Spider possède un toit rigide contrôlé électroniquement, qui s’ouvre en 14 secondes tout en roulant jusqu’à 45 km/h.

Sous le capot, Ferrari a glissé le V8 4,0 L biturbo de la SF90 (amélioré, bien évidemment, avec les plus gros turbos sur une Ferrari de série à ce jour) et associé à trois moteurs électriques développant une puissance cumulée de 1050 chevaux. Les performances sont en hausse par rapport à sa devancière grâce à une suspension revue, un “torque vectoring” retravaillé, la présence du système FIVE de la F80 ou encore des voies arrière élargies. Là où la SF90 avait besoin de 2,6 secondes, désormais seulement 2,25 secondes lui sont nécessaires pour abattre le 0 à 100 km/h. L’auto génère 415 kg d’appui à haute vitesse.