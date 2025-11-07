Soyez rassurés, l’année 2025 n’est pas une année à part, si ce n’est qu’elle incarne de façon idéale et imagée le quart de siècle. Chaque année connaît son lot d’anniversaires, de véhicules et de constructeurs honorés. Il y a de nombreuses années, étaient commercialisés ce qui à l’époque n’étaient que de simples véhicules qui, avec le poids des années, sont devenus de véritables mythes et légendes vivantes de l’automobile. Voici une petite rétrospective tout sauf exhaustive.

En Bref 2025 célèbre le patrimoine automobile : 70 ans de la Citroën DS et d'Alpine.

30 ans de la Ferrari F50 et de la Clio.

60 ans des Renault 16 et 10.

Focus sur les moteurs V12 et les voitures de course.

60ème saison de McLaren en F1.

L’année 2025 est importante aux yeux du patrimoine automobile français puisqu’il y a 70 ans naissait la Citroën DS. Présentée en grandes pompes au Salon de l’Automobile à Paris le 6 octobre 1955, la Citroën DS est une berline élégante et luxueuse à traction. Celle-ci est un véritable laboratoire de révolutions techniques, comme la suspension hydropneumatique ou encore la fameuse “pédale champignon” en guise de frein.

La Citroën DS a fait basculer le généraliste aux deux chevrons dans une nouvelle ère, plus raffinée. Une philosophie que l’on retrouve d’ailleurs dans le renouveau de la marque française DS. De nombreuses célébrations ont déjà eu lieu au cours de l’année, et continueront avec le plateau exceptionnel proposé pendant la 46ème édition du salon Epoqu’Auto à Lyon (du 7 au 9 novembre 2025). Vous pourrez même y découvrir une Citroën DS ayant appartenu au Général de Gaulle.

Il s’agit également de fêter les 70 ans d’Alpine, la célèbre marque dieppoise. De nos jours popularisés par leur Alpine A110 et la toute nouvelle A390, le constructeur a organisé de nombreuses festivités tout au long de l’année. Il est intéressant de regarder le chemin parcouru par Alpine, de son âge d’or avec la berlinette A110 jusqu’à sa renaissance validée par Carlos Ghosn en 2016. Depuis, Alpine est devenu une écurie de Formule 1 et envisage désormais un avenir électrique. C’est pourquoi il est primordial de continuer à célébrer le passé, en l’occurrence les années soixante de Jean Rédélé, pour mieux comprendre l’avenir. Alors certes, Alpine fête 70 ans. Mais un autre géant de l’automobile, Renault, vit lui aussi une année festive : la Clio fête ses 30 ans, la Renault 16 et la Renault 10 fêtent leurs soixante ans ! Ce n’est pas rien.

Célébrer le passé revient à mettre en avant ce qui se faisait de mieux à l’époque. L’année 2025 marque par exemple les 30 ans des premiers modèles de la Ferrari F50. Véritable mythe de Maranello, la F50 a su marquer les esprits par ses lignes voluptueuses, sa carrosserie en fibre de carbone mais aussi et surtout par son V12.

Le V12 est d’ailleurs une motorisation en voie de disparition, nec plus ultra des sportives et véritable vestige d’une époque révolue où les moteurs à combustion régnaient en maître. Le salon InterClassics de Bruxelles a d’ailleurs choisi le V12 comme le thème de sa 10ème édition. L’occasion de faire une rétrospection sur les blocs de 12 cylindres en V, qui contrairement aux idées reçues, n’ont pas débuté avec les supercars modernes !

Puisque l’on parle de motorisations puissantes, sachez que les véhicules de course ont aussi particulièrement marqué l’histoire de l’automobile. Nous avons tous en tête des monstres des circuits : de la Jaguar Type D aux Porsche 917 en passant par la Porsche 905 ou la Mazda 787B, pour ne citer que les plus connues. Entre palmarès significatifs et pilotes de légende, les sports mécaniques font partie intégrante du passé, du présent mais surtout de l’avenir du monde automobile.

L’année 2025 est l’occasion rêvée de fêter la soixantième saison de McLaren en Formule 1.

Une occasion rêvée car, après une longue traversée du désert, l’écurie anglaise est dans une forme étincelante, de retour sur les podiums et ayant raflé le championnat constructeur dans la discipline reine. Actuellement lié à Oscar Piastri et Lando Norris, McLaren résonne aussi de grands noms : James Hunt, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Zac Brown ou encore Bruce McLaren. Le salon Ouest Motor’s Festival consacrera d’ailleurs un plateau exceptionnel de monoplaces de l’écurie anglaise les 22 et 23 novembre 2025.