Akram Junior sans filtre : interview par Alexsmolik

Akram Ojjeh, plus connu sur les réseaux sous le pseudo akramjunior, est un influenceur automobile français. Originaire de la région parisienne, Akram a commencé à partager des vidéos sur les réseaux tout d’abord pour les souvenirs entre amis, puis pour s’amuser et enfin partager ses expériences de propriétaire de véhicules de prestige. Aujourd’hui, sa chaîne YouTube compte plus de 1500 vidéos, et elle continue de grandir au rythme acharné d’une vidéo tous les deux jours !

Passionné de montres ou encore de chiens malinois, pourquoi s’être lancé dans l’automobile ?

L’automobile est avant tout synonyme de liberté pour Akram. Comme pour beaucoup d’entre nous, la voiture est un exutoire pour lui qui adore passer du temps derrière un volant. Rien ne remplace ce moment de quiétude où l’on roule pour se recharger, pour se calmer, pour se vider l’esprit, sans forcément avoir un but ou une destination. Toutefois avec les années passant, les paisibles virées nocturnes parisiennes ont peu à peu été remplacées par des virées autoroutières avec une bonne vieille M5. Difficile de lui en vouloir, tant la capitale est devenue un havre de bouchons et travaux incessants.

Akram a su forger une communauté fidèle et assidue de passionnés autour de sa personne excentrique et attachante (cette communauté devrait d’ailleurs bientôt dépasser le million d’abonnés sur YouTube). Akram est sans filtre : il dit ce qu’il pense, il utilise ses propres expressions devenues iconiques et n’hésite pas à montrer l’envers du décor d’un univers parfois méconnu. Souvent vêtu de noir avec une casquette vissée sur la tête, Akram est une mine d’anecdotes et d’histoires, chacune plus folle que l’autre. Nous ne pouvons que vous conseiller un de ses nombreux VLOGs où il abordera au gré des humeurs son histoire personnelle, ses dernières lubies et aventures. La dernière en date : il a immédiatement vendu une de ses voitures après avoir vu une araignée dans l’habitacle lors d’un shooting photo. Vous vous demandez peut-être qui peut se permettre de se séparer d’un véhicule sur un coup de tête ? Akram a toujours joué cartes sur table et n’a jamais caché venir d’un milieu très aisé. Une situation qui possède ses avantages et ses défauts, mais surtout qui lui permet de vivre sa passion automobile à 100% et de posséder une petite flottille d’autos qui l’intéressent.

Car des véhicules, Akram en possède beaucoup et en a toujours possédé plusieurs à la fois. Son goût est assez hétéroclite et varie selon les époques, les humeurs et les tendances : de la flamboyante Bugatti Veyron il y a 10 ans à l’atypique Mercedes 500E LIMITED (W124) achetée il y a peu, un véhicule limité à 500 exemplaires à sa sortie et réservé au marché Suisse. Le pilote anglais de Formule 1 Lewis Hamilton en possède un exemplaire, mais avec un intérieur cuir vert au motif presque psychédélique (celui d’Akram est rouge), symbolisant la folie de la fin des années 80. Akram admet être quelqu’un qui se lasse assez vite de certaines voitures et être toujours à la recherche d’une nouveauté qui le fasse vibrer. Grand passionné de thermiques et de moteurs puissants, il ne voit toutefois pas l’avènement de l’électrique d’un mauvais œil, tout en reconnaissant qu’il n’en a pas pour autant l’utilité. Il a possédé de nombreuses Tesla, mais seules les Porsche Taycan et Tesla Plaid S lui font un petit effet. Car en effet, même électriques, les sportives et autres voitures de prestige ont toujours fait partie de la vie de notre créateur de contenu. Et quand bien même il cautionne tout à fait le fait que certaines voitures doivent être laissées en l’état tant elles ont du caractère, il n’est clairement pas contre la préparation automobile, notamment chez les allemandes de prestige (surtout les dernières générations).

Gérer une telle flotte n’est pas de tout repos, a fortiori pour un maniaque du détail et de la propreté comme lui. Akram aime trouver des voitures qui lui parlent et n’hésite pas à passer par plusieurs canaux : que ce soit via les concessionnaires, les vendeurs automobiles et garages spécialisés ou encore de particulier à particulier, Akram est rodé. Il est adepte de la reprise automobile et lorsqu’il est lancé peu de choses l’arrêtent. Akram fonctionne beaucoup au feeling : lorsqu’il a posé son dévolu sur un véhicule en particulier, il va se débrouiller pour essayer de l’obtenir !

Mais qu’est-ce qui fait le succès d’Akram auprès du public et pourquoi autant de personnes le suivent (plus de 1,1 millions de followers sur Instagram et presque autant sur YouTube) ? Akram a su développer et capitaliser un concept jamais vu jusqu’alors sur les réseaux sociaux : la présentation des voitures de ses abonnés. Le tout avec un style bien particulier, afin de ne pas lasser le spectateur, en cherchant à mettre en avant le propriétaire et sa voiture. Au fil du temps, ce sont des centaines de véhicules atypiques allant de la Ferrari à la M3 en passant par la Mégane RS ou encore la Clio avec une grosse préparation moteur. Tous ces véhicules ont été présentés conjointement par le propriétaire et Akram.

Ces vidéos sont devenues cultes, notamment du fait de l’atmosphère détendue et sans prise de tête, mais également de par la personnalité parfois extravagante des présentateurs. Le tout collant parfaitement à l’univers singulier d’Akram. Dans ce type de contenu, on y parle technique, mécanique, astuces et anecdotes. Même le néophyte ou le débutant pourraient s’y retrouver. D’ailleurs, Akram lui-même avoue ne pas être issu de ce milieu et avoir découvert et appris beaucoup de choses en matière de mécanique et de “technique” à travers ses abonnés, sa communauté ayant permis le transfuge des connaissances avec le temps.

Avec sa communauté grandissante, il a même réussi à lancer sa propre marque (AKR). Le but était de répondre à une véritable demande des fans, avec des lignes de produits dérivés de type stickers, t-shirts etc. Quand bien même il ne s’agissait pas de son cœur de métier, il a su y voir un nouveau challenge. AKR tourne peut-être à perte d’un point de vue comptable (la profitabilité n’est pas la raison d’être), mais demeure un succès populaire puisque l’offre n’arrive presque plus à suivre la demande, avec des ruptures de stock fréquentes. Encore une preuve que la communauté d’Akram est très engagée et le soutient dans ses projets. Afin de les remercier et “les faire kiffer” du mieux qu’il peut, il organise de nombreux jeux concours (jusqu’à faire gagner des voitures) ! Autant de raisons qui font que la recette marche.

Le YouTuber a su garder une simplicité dans la création de ses vidéos, et nous imaginons que c’est notamment un des éléments qui plaît tant à sa communauté. À l’échelle de YouTube, nul besoin de grosse production à ses yeux : un simple iPhone suffit pour filmer. Seule extravagance à son actif rendue possible sous la pression de ses abonnés est l’utilisation de micros afin d’améliorer le son. Preuve qu’Akram reste à l’écoute et s’adapte, sans se reposer sur ses lauriers. La cadence des vidéos n’est visiblement pas un souci, tout étant question d’organisation et de planning. Comme tout dans la vie, somme toute.