La marque de luxe de Hyundai fête son dixième anniversaire et ambitionne de développer sa présence sur le marché européen. Quoi de mieux que de proposer une alternative en se posant comme une marque de luxe sportive, et remettre en cause l’ordre établi. En effet, le directeur du design de Genesis, Luc Donckerwolke estime que le marché est arrivé à saturation des SUV. Selon lui, c’est le moment de miser sur un grand break, d’où le concept G90 Wingback. Ce dernier appartient à la nouvelle famille Magma, la nouvelle division haute-performance de Genesis.

Ce prototype se base sur la grande berline coréenne G90 et offre une carrosserie alternative au SUV que nous voyons de toutes parts. Le G90 Wingback offre un empattement de 3,2 mètres et une longueur de 5,10 mètres, offrant une longue silhouette tout en élégance. Une élégance quelque peu atténuée par le kit carrosserie agressif, élargissant les ailes, agrandissant le diffuseur qui intègre une quadruple sortie d’échappement, en proposant un double spoiler sur le hayon renforçant l’aérodynamisme, le tout en offrant des jantes 22 pouces. La face avant est également particulièrement réussie avec ce double bouclier à motif, entouré d’une signature lumineuse horizontale, se prolongeant presque sous les rétroviseurs. Mine de rien, cette G90 Wingback en jette !

Dans l’habitacle, l’espace est roi grâce à un fort empattement. Mais qui dit famille Magma dit également sportivité renforcée, d’où un intérieur en microfibre paré de surpiqûres vertes, sublimant des sièges sport. Le volant en alcantara avec témoin 12h et boutons physiques à portée de main est un autre joli détail (quand bien même la photo officielle ne lui rende pas justice). Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, on ne peut nier cette atmosphère résolument sportive recherchée par Genesis.

Le constructeur ne nous donne pas davantage de détails concernant la motorisation de son concept de break sportif et luxueux ou encore ses performances. En revanche, nous savons que la berline G90 est équipée d’un V6 thermique développant 415 chevaux. De quoi potentiellement donner une (agréable) idée de ce qui nous attend... ?