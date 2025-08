C’est en 2011, à seulement 25 ans, qu’Aurélien décide de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en créant le Centre Auto Montcellien, un garage installé à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire. Soutenu par sa famille, Aurélien ne part pas de zéro : il baigne dans le monde de l’automobile depuis toujours. Son père et son beau-père évoluent eux aussi dans ce milieu, et le garage familial du Creusot – Centre Auto Montvaltin, situé à une vingtaine de kilomètres – lui sert naturellement de modèle.

Fidèle à ses racines et animé par une vraie passion pour les voitures « qui ont une âme », Aurélien fait rapidement le choix de se spécialiser dans les véhicules anciens, les américaines et les modèles atypiques. À l’époque, peu de garages de la région proposent ce type de service. Il répond donc à une demande locale bien réelle, en combinant expertise mécanique et amour des belles carrosseries chargées d’histoire.

À ses débuts, le garage est peu visible, caché à l’écart de la route. Sa notoriété ne repose alors que sur le bouche-à-oreille – un pari risqué, d’autant qu’Aurélien n’est pas originaire de Montceau-les-Mines. Mais sa persévérance, son professionnalisme et sa capacité à tisser des liens de confiance avec ses clients finissent par porter leurs fruits. Le Centre Auto Montcellien devient progressivement une véritable référence locale.

Entouré d’une jeune équipe dynamique, composée notamment de Loïc, mécanicien polyvalent, et de Charly, apprenti motivé, Aurélien continue de faire évoluer son entreprise. Face à la demande croissante, un poste de mécanicien est d’ailleurs à pourvoir pour renforcer l’équipe.

Déjà doté d’un espace de 1 000 m² consacré à l’automobile, le Centre Auto Montcellien a franchi une étape importante en 2023 avec un agrandissement significatif de ses locaux. Une extension de 900 m², directement accolée à la structure existante, est venue renforcer ses capacités d’accueil et surtout située en bordure de route. Cette espace bénéficie d’une visibilité optimale, d’autant plus qu’elle occupe un site chargé d’histoire, anciennement dédié à une concession automobile.

Ce nouveau site comprend un grand atelier, un espace d’exposition pour la vente, et un showroom où l’on retrouve des véhicules soigneusement sélectionnés par Aurélien. Chaque voiture proposée est un vrai coup de cœur, inspectée dans les moindres détails avant d’être présentée au public. Ici, pas de vente forcée : l’accompagnement et le conseil priment. Aurélien met un point d’honneur à orienter ses clients avec honnêteté, dans le respect de leur passion et de leurs attentes.

Aujourd’hui, Centre Auto Montcellien poursuit sa croissance sereinement, porté par une réputation solide et une clientèle fidèle. Le garage revendique une approche humaine, transparente et passionnée, où chaque véhicule raconte une histoire, et où chaque client est traité avec considération.