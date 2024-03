BMW Z4 M40i Edition Pure Impulse, Pour amateurs de conduite.

Voici l’auto qui fera plaisir à tous les passionnés européens de petites sportives allemandes. En effet, la BMW Z4 M40i Edition Pure Impulse a été construite avec une idée en tête : celle de satisfaire les amateurs de conduite pure avec une expérience exaltante en ligne de mire (la version M représente 30% des ventes mondiales de la BMW Z4). Au programme : boîte manuelle et bloc six cylindres. La commercialisation est prévue en mars 2024, pour un prix encore inconnu à l’heure où l’on écrit ces lignes.

En plus de la nouvelle couleur spécifique “Frozen Deep Green”, l’auto est reconnaissable à ses rétroviseurs peints en noir ou encore les entrées d’air sur les passages de roue. BMW a affiné le châssis de son véhicule afin de le rendre plus joueur. Outre ces quelques détails, l’auto emprunte tous les éléments M classiques, mais parvient malgré tout à limiter son poids à 1550 kg, ce qui en fait presque un poids plume (toutes proportions gardées).

Dans l’habitacle, cette Z4 possède son propre levier de vitesse M avec manchon spécifique afin de sublimer l’expérience de conduite décapotable. Aussi, un cuir exclusif Vernasca a été spécialement conçu pour le confort des occupants. Ces derniers pourront écouter le système Harman Kardon à 12 haut-parleurs (en option), mais autant profiter du bruit de la conduite cheveux au vent. BMW vous donne la possibilité de remplacer son toit souple classique en tissu noir par un toit argenté anthracite (seules 10 secondes sont nécessaires pour ouvrir ou fermer le toit en roulant jusqu’à 50 km/h).

Sous le capot, les fans de BMW et de la Z4 obtiennent enfin ce qu’ils réclamaient : le six cylindres combiné à une transmission manuelle. Le bloc 3,0 L turbo développe 340 chevaux pour un couple de 500 Nm. Une boîte manuelle à six rapports transmet la puissance aux roues arrière, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. L’auto est moins puissante que la variante américaine à cause des normes d’émissions plus strictes. Cette association bloc six cylindres et boîte manuelle est une proposition unique sur ce segment en Europe, qui va ravir les propriétaires et collectionneurs.