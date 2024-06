BMW M4 CS (2024), Une M4 CSL civilisée ?

La nouvelle BMW M4 CS version 2024 fait couler beaucoup d’encre. Pas seulement car il s’agit de la deuxième BMW de série la plus rapide sur la Nordschleife, mais également car les possesseurs de la très rare M4 CSL la trouvent très (trop?) similaire à cette dernière. Seuls 74 exemplaires de la BMW M4 CS sont réservés pour le marché français, et l’auto est d’ores et déjà disponible à partir de 162,000 euros (sans compter le malus écologique qui fait grimper la facture de près de 50%...).

Esthétiquement, l’auto possède un kit carrosserie particulièrement agressif (quoique légèrement moins qu’une M4 CSL) faisant la part belle à la fibre de carbone (son toit en matériau composite est repris de la M4 Compétition). Au programme, nous avons la très connue calandre qui a été quelque peu redessinée pour l’occasion : pas de cadre et détourage rouge. L’auto est présentée avec de nouvelles teintes (Frozen ISle of Man ou encore Green Metallic...) tandis que la signature lumineuse évolue elle aussi, puisqu’elle devient jaune comme sur les anciennes BMW de compétition.

Une fois à l’intérieur, cette auto respire la sportivité. Les sièges baquets en carbone vous donnent une très bonne assise et vous permet de vous saisir du volant M sport en alcantara de la meilleure des façons. Contrairement à la M4 CSL, l’auto conserve ses sièges arrière, pour la rendre plus sage et polyvalente que la très violente CSL. L’instrumentation possède deux écrans collés l’un à l’autre et l’habitacle reçoit une finition exclusive (volant gainé d’alcantara, inserts en carbone, marquages spécifiques etc...).

L’auto est équipée du même bloc moteur que la M4 CSL : ce 6 cylindres 3,0 L biturbo développe 550 chevaux pour 650 Nm de couple. La même puissance que la M4 CSL, avec une boîte auto Steptronic à 8 rapports. En revanche, la transmission est intégrale contrairement à cette dernière, afin de la rendre plus civilisée et donner davantage de contrôle et de sécurité à ceux qui en prennent le volant. Cependant, le système xDrive peut être déconnecté pour la transformer en pure propulsion comme... une certaine M4 CSL. Vous comprendrez donc que la ligne séparant ces deux modèles est vraiment fine. Quoiqu’il en soit, les performances sont au RDV avec +300 km/h de vitesse de pointe et un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes.