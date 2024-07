AS Auto, le spécialiste de BMW et des allemandes prestigieuses

Chez AS Auto, on travaille en famille. Pascal Entz a toujours baigné dans l’univers automobile. C’est sa passion, celle des belles voitures, celle des sportives, celle de la conduite auto. A la tête de son garage AS Auto depuis 1988, ce dingue de BMW a développé son entreprise avec l’aide de son épouse puis, désormais, de leur deux filles et leurs gendres. A l’origine, Entz reprend l’activité de son prédécesseur, du négoce de VO. Avant de se lancer dans cette aventure, après des études de mécaniques de précision, il reprend tout d’abord une station-service. L’homme aime tout ce qui se touche aux voitures, apprend de cette première expérience et sait ce qu’il compte faire lorsqu’il reprend AS Auto. Très rapidement, il se spécialise dans la marque qu’il aime par-dessus tout : BMW. L’idée est d’offrir un service sur-mesure ainsi que le développement de la vente des pièces à distance.

L’idée est des plus pertinentes. La clientèle apprécie le large choix des pièces proposées par AS Auto. En pleine croissance à la fin des années 90, l’entreprise déménage dans des locaux plus spacieux, de quoi anticiper le futur et le développement de nouveaux services. Hyper spécialiste de BMW, AS Auto scrute les bonnes affaires des belles allemandes. Jusqu’en 2014, les voitures en vente étaient à 100% issues du marché français. Depuis, elles sont à 100% issues de l’importation, en particulier en provenance de l’Allemagne. Sur parc, vous trouverez, outre BMW, des VAG, Audi et Mini. Le parc est conséquent, plus de 400 produits s’y trouvent tous les jours. De quoi trouver votre bonheur, de quoi rêver ou craquer sur un modèle ou une pièce dont vous n’aviez jamais pensé. Cette offre est également le signe de l’excellent travail de la famille Entz pour gagner la confiance des concessionnaires, pour se créer un réseau fiable, sûr et rassurant pour les clients. Ces derniers le savent sans doute, AS Auto a été le 1er spécialiste BMW en France à proposer un service de réparation, d’entretien et de vente de VO et de pièces BMW.

L’histoire d’AS Auto est remplie d’évolution. En 2006, en plus de BMW, l’entreprise accueille Audi et Volkswagen et créé une filiale, Partswagen. Un an plus tard, Pascal Entz et sa famille ouvrent leur première boutique internet. Un choix fort qui marque leur entrée dans le monde du numérique. Là encore, c’est une réussite qui en amène d’autres. Pilote averti, Pascal Entz a longtemps été un concurrent redoutable sur les rallyes régionaux, toujours accompagné de Sophie, pour mener loin sa Ford Cosworth ou sa BMW compact 318. En 2018, de cette passion pour les voitures classiques, l’entreprise familiale se lance dans une nouvelle aventure avec la création d’AS Auto Classic, une entité dédiée à la restauration des voitures anciennes. Le savoir-faire de l’entreprise se repère immédiatement et le bouche-à-oreille fait rapidement son œuvre pour remplir le carnet de commande.

Pour AS Auto, l’histoire est essentielle. Elle est le lien entre la famille, entre les nombreux passionnés qui viennent au showroom pour visiter, acheter ou juste discuter tant l’ambiance y est conviviale, tant le côté familial ressort à chaque rencontre. Entreprise réputée qui a su conserver sa chaleur humaine, AS Auto, depuis 2019 a regroupé ses deux branches pour former As Auto & Partswagen. Le fruit du succès, le résultat de 36 ans de travail sérieux, passionné et passionnant. D’une reprise initiale à AS Auto&Partswagen, ce sont désormais 17 personnes qui font partie de cet orchestre parfaitement huilé et déterminé à poursuivre sa route encore longtemps.