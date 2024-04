BMW Série 5 Touring (2024), Le plus gros break.

Le constructeur bavarois présente deux versions break de la dernière génération de sa Série 5 (la fameuse G60 lancée en 2023), d’une part la version diesel, et d’autre part la BMW i5 Touring qui est accessoirement le premier break électrique de l’histoire de la marque. Le marché français propose deux versions diesel (520d et 520d xDrive) et deux versions électriques (eDrive40 et M60 xDrive) au lancement. Les prix démarrent à partir de 66,600 euros (BMW 520d) et 77,700 pour l’électrique (i5 eDrive40).

BMW Série 5 Touring (2024)

D’un point de vue du design, il n’y a strictement aucune différence par rapport à une Série 5 berline, si ce n’est le portage des spécificités de la carrosserie break (et des éventuels packs optionnels avec davantage d’éléments BMW M). Evidemment, il faut tout de même relever que la version i5 Touring n’a aucun pot d’échappement. L’auto propose une gamme de couleurs avec trois nouvelles finitions. En ce qui concerne les proportions du véhicule, avec sa longueur de 5,06 mètres nous sommes face au plus gros break BMW ayant jamais existé (l’auto gagne donc du poids par rapport à la berline).

BMW Série 5 Touring (2024) & BMW i5 Touring (2024)

À l’intérieur, c’est le confort assuré grâce à un empattement de près de 3 mètres et un espace accru pour les jambes des occupants à l’arrière. Cet intérieur se veut respectueux de l’environnement et personnalisable à souhait (un toit panoramique, ça vous dit?). On retrouve le double écran incurvé BMW de la berline et la même instrumentation. Toutes les versions sont équipées de série d’aides à la conduite intéressantes (ex : aide au stationnement). L’auto hérite de sièges sport de série ainsi qu’un volant aplanit dans la zone inférieure pour davantage de sportivité. Avec son coffre de 570L, cette Série 5 Touring propose quelque chose certes intéressant et pratique. Le break électrique intègre une batterie 81,2 kWh rangée dans le soubassement et annonce une autonomie allant jusqu’à 560 km (pour la version i5 eDrive 40).

BMW Série 5 Touring (2024) & BMW i5 Touring (2024)

Abordons désormais les motorisations des versions les plus puissantes (520d xDrive et i5 M60 xDrive). Le bloc thermique diesel 4 cylindres est associé à une hybridation légère 48V et une transmission automatique à 8 rapports, il développe 197 chevaux pour 400 Nm. Quant à la BMW i5 M60 xDrive, elle est équipée de deux moteurs électriques sur chaque essieu, formant une transmission intégrale électrique, et développant jusqu’à 601 chevaux et jusqu’à 820 Nm de couple (uniquement avec les fonctions Sport Boost ou Launch Control).

BMW Série 5 Touring (2024)

Fiche technique (BMW Série 5 Touring 520d xDrive): Moteur: 4 cyl Puissance CV: 197 ch Couple: 400 Nm Poids: 1895 Kg 0-100 km/h: Non communiqué Vitesse max: Non communiqué Prix: à partir de 69,200 €

BMW i5 Touring (2024)