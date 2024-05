Lamborghini Huracan STJ, Dernière série spéciale.

Alors que la marque de Sant’Agatha Bolognese inaugure la première série spéciale de la Revuelto, voilà qu’ils mettent fin à la Huracan de façon identique. Cette ultime série spéciale prend le nom de Huracan STJ, un acronyme qui signifie “Super Trofeo Jota”. Dire qu’elle est plus rapide que la STO sur le circuit du Nardo (certes d’une petite seconde, mais tout de même). Seuls 10 exemplaires seront construits, et tous ont déjà été vendus, pour un prix qui n’a pas été communiqué. Probablement plus que celui de la STO, car il s’agit d’un véhicule célébrant la fin d’une époque et la fin d’un modèle.

L’auto a été développée sur la base de la Huracan STO (Super Trofeo Omologato), mais a été légèrement réhaussée. Elle est reconnaissable aux nouveaux flaps aérodynamiques sur le bouclier avant ainsi qu’un aileron avec un nouveau réglage. Aussi, l’auto possède ses propres livrées uniques. La première (celle que nous illustrons ici) est bleue aux accents rouges et blancs. La deuxième est grise aux accents rouges et blancs. Toutes les livrées possèdent un toit noir. Les pneus semi-slick Bridgestone entourent des jantes 20 pouces à écrou central.

Dans l’habitacle, pas de grande différence par rapport à une Lamborghini Huracan STO. D’ailleurs, la marque n’a pas dévoilé de photos de l’habitacle, tant ceux-ci peuvent être. En revanche, pour marquer le coup, Lamborghini ne pouvait pas se passer de la plaque en fibre de carbone qui permet à tout occupant de savoir qu’il rentre dans une Huracan STJ.

Côté mécanique, nous retrouvons ce fameux V10 atmosphérique de 5,2 L (qui fait donc ses adieux), développant 640 chevaux pour un couple de 565 Nm. Cela signe donc la fin d’un des plus beaux V10 de l’histoire de l’automobile, au son si spécifique et envoûtant. Lamborghini en a profité pour améliorer sa STJ avec quatre amortisseurs à quatre voies réglables, une technologie dérivée du savoir-faire de la Squadra Corse.