La nouvelle génération du SUV Q3 arrive en France dès septembre 2025 sans passer par la case restylage (la version Sportback arrivera un peu plus tard). Le SUV compact est un des modèles les plus importants pour la marque aux anneaux (vendu à plus de 2,5 millions d’unités depuis 2011) et a choisi 2025 pour refaire peau neuve avec une troisième génération qui voit les choses en grand. Ce nouvel opus offre de nombreuses améliorations et propose enfin des motorisations électrifiées ainsi qu’une motorisation diesel et sera disponible à partir de 43,850 euros.

TL;DR Nouvel Audi Q3 (septembre 2025) : 3ème génération ! Design légèrement revu, plus long (+4cm).

Intérieur modernisé, nombreux écrans, commandes au volant.

Motorisations électrifiées (hybride rechargeable 272ch, 120km d'autonomie électrique), diesel aussi.

Prix à partir de 43 850€.

C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures, et Audi le sait. Basé sur la plateforme MQB EVO, la silhouette globale du Q3 évolue peu, si ce n’est en longueur (+4 cm) et avec son hayon arrière davantage sculpté, mis en avant par la bande lumineuse continue sur toute la largeur. Aussi, la calandre SingleFrame évolue tandis que l’éclairage bénéficie des phares Matrix LED utilisant le module micro-LED (liée aux assistances à la conduite) pour un éclairage aux petits oignons. Une nouvelle finition noire est également disponible pour certains éléments de carrosseries.

L’habitacle a été redessiné et offre une instrumentation numérique similaire à celle que l’on trouve sur le Q6, avec de nombreux écrans. La commande de boîte de vitesses se trouve désormais sur le volant, tandis que la console centrale accueille de nouveaux rangements, pour plus de confort de vie (recharge par induction et porte-gobelets). Aussi, de nombreuses nouvelles assistances à la conduite sont désormais intégrées (comme le système d’urgence en cas d’absence de réaction du conducteur). Avec un coffre de 488 litres moins important que sur la précédente génération, ce nouveau Q3 reste toujours aussi utilisable au quotidien. L’intérieur utilise pour l’essentiel des matériaux recyclés.

Sous le capot, la version la plus sportive (Audi Q3 e-Hybrid) est une hybride-rechargeable développant 272 chevaux pour 400 Nm de couple avec une transmission intégrale Quattro. Grâce à sa batterie de 25,7 kWh, Audi affirme une autonomie tout-électrique de 120 km (cycle WLTP). Le nouveau Q3 voit l’apparition d’une suspension pilotée améliorée.