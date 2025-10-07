La marque d’Ingolstadt profite du Salon de l’Automobile IAA sur les terres munichoises du concurrent BMW pour dévoiler le Concept C, véritable point de départ de l’avenir. Le roadster biplace 100% électrique s’annonce non seulement comme la future remplaçante de l’Audi TT, mais comme vitrine du design et des innovations technologiques à venir chez la marque. Ce véhicule est annoncé comme une propulsion (sans qu’une version Quattro à transmission intégrale ne soit exclue pour autant). D’ailleurs, Audi promet une version de série d’ici les deux prochaines années.

En Bref Audi dévoile le Concept C, un roadster 100% électrique à deux places. Précurseur du design et des technologies futures.

Futur successeur de l'Audi TT.

Design épuré et minimaliste, habitacle axé sur la technologie.

Version de série attendue d'ici 2 ans.

Ce concept aux lignes lisse évoque un design épuré et minimaliste, beaucoup trop sage pour un modèle de série à mes yeux (il repose sur la plateforme PPE modifiée et raccourcie). La silhouette est simple et rappelle forcément l’Audi TT, au centre de ce langage esthétique baptisé “Radical Next”. Le Concept C inaugure une nouvelle calandre “Vertical Frame” évoquant un ancien modèle des années 30, tout en perpétuant la présence des quatre anneaux iconiques. Les feux avant sont fins, posés au-dessus de prises d’air verticales aux extrémités du bouclier. L’arrière du concept fait écho à la face avant, tandis qu’un panneau de toit avec trois lamelles horizontales fait office de lunette arrière. Détail amusant : le Concept C intègre un rectangle dans le bouclier arrière, simulant un endroit potentiel pour une plaque d’immatriculation.

Une fois à l’intérieur, l’évidence est là : nous sommes dans une véritable biplace, comme l’ont été la TT ou encore la R8 avant elle. Dans l’habitacle, Audi met l’accent sur une position de conduite basse et le nouveau volant. Celui-ci est rond et intègre des éléments haptiques modernes, allant de pair avec un écran central de 10,4 pouces poussant à une utilisation intuitive, où la technologie intégrée se met au service du conducteur pour sublimer son expérience et sa conduite. En ce sens, le Concept C fait également office de vitrine technologique pour l’avenir, et replace la technologie comme élément différenciant chez Audi.

La marque aux anneaux a travaillé pour rendre cet intérieur naturel (quand bien même il semble tristounet dans cette grisaille), sans pour autant oublier une certaine sportivité. Le roadster Concept C possède un toit rigide rétractable électriquement (un mécanisme que l’on ne voyait plus trop chez Audi), qui permettrait donc hypothétiquement aux occupants de rouler cheveux au vent, donnant une polyvalence bienvenue au modèle, alliant sportivité et habitabilité.