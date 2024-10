Angers Auto Prestige, passion familiale

La transmission père-fils, chez les Bellanger, on connaît bien. Adrien, 22 ans, a grandi avec un père carrossier, un père qui a toujours connu le monde de l’automobile. A travers son père, dans ses yeux d’enfants, Adrien découvre les voitures, les belles voitures, et apprend à les aimer. Forcément, il ne pouvait pas échapper à ce virus tenace mais tellement enrichissant, ce virus qui vous transporte dès qu’une voiture de prestige se trouve face à vous.

Très vite, il veut faire sa carrière dans ce milieu. On père n’y voit aucun inconvénient, au contraire. Adrien commence sa vie professionnelle comme vendeur chez Point S, histoire d’acquérir de l’expérience et de cerner tous les aspects du milieu de la vente automobile. A 19 ans, changement de braquet, il décide de se lancer dans l’entrepreneuriat en ouvrant sa propre agence de vente de voitures passion et loisirs. S’il est très jeune pour se lancer, Adrien Bellanger sait où il va. Fort de sa grande expérience, son père le conseille judicieusement pour lui éviter les erreurs classiques que peuvent commettre les jeunes qui se lancent dans le monde de l’entreprise.

Volontaire, disponible, toujours à l’écoute des demandes de ses clients, le jeune chef d’entreprise lance donc Angers Auto Prestige en 2021. Loin d’avoir la folie des grandeurs, il mise d’abord sur le strict minimum, un bureau avec deux places de parking. Ce n’est pas un manque d’ambition, juste le raisonnement d’un jeune qui veut réussir en avançant étape par étape avec cette idée de respecter chaque client. Son approche du métier est efficace et séduit puisque deux ans plus tard, en juin 2023, il emménage dans un local de 300m2 de show-room du côté de Saint-Gemmes-sur-Loire.

Adrien Bellanger aime les voitures. Si vous vous rendez chez Angers Auto Prestige, vous serez bluffé par cette passion qu’il montre et qu’il transmet facilement grâce à son excellent sens du contact. Il faut bien comprendre que le chef d’entreprise aime le travail bien fait. Les voitures, il les achète et le vend comme s’il était lui-même son propre client. D’ailleurs, depuis ses débuts, il travaille seul, s’occupe de tout, y compris de la préparation esthétique des voiture. Conscient du devoir de proposer des voitures qualitatives à l’historique facilement vérifiable. Chez Angers Auto Prestige, le sourcing est 100% français avec un stock de voiture sain et garanti.

En trois ans, la petite entreprise a bien grandi. De sa première vente - une BMW Série 1 - à 6000€, la société propose aujourd’hui une trentaine de voitures de toutes marques, des occasions récentes comme des plus anciennes comme une Golf 1 cabriolet ou une exquise Fiat 500 F de 1969. Dans son catalogue, Angers Auto Prestige s’oriente de plus en plus vers les voitures plaisirs de prestige de marques comme Audi, Porsche, BMW, mais sans jamais perdre de vu l’ensemble de sa clientèle aux budgets variés. D’ailleurs, l’entrepreneur met tout en œuvre pour vous faciliter la vie si vous faites appel à ses services, en particulier au niveau du dépôt-vente pour lequel il ne propose aucune exclusivité et ni frais de gardiennage.

La réussite est au rendez-vous, Angers Auto Prestige a acquis une solide réputation auprès des amoureux d’automobile. Désormais, Adrien Bellanger a pour ambition de continuer de grandir tout en imaginant bien ouvrir une franchise en dupliquant ses méthodes à succès. Ce serait une excellente nouvelle.