Alpine A110-R Ultime, Elle porte bien son nom !

La marque dieppoise semble s’approcher de la philosophie de Lamborghini avec de très nombreuses éditions limitées et exclusives sur la base du même modèle. En revanche, le dernier en date porte un nom évocateur : Alpine A110 R Ultime. Il s’agit de la dernière berlinette à motorisation thermique chez Alpine. Il n’y en aura que 110 unités (dont 67 sont réservées au marché français), et il s’agira de l’Alpine de série la plus performante et la plus puissante à ce jour. Malheureusement, son prix est également ultime puisqu’il vous en coûtera au minimum la non-dérisoire somme de 265,000 euros.

Basée sur l’Alpine A110 R Turini de série, son look est résolument encore plus agressif et aérodynamique. Via le service de personnalisation d’Alpine, nous avons désormais 27 couleurs extérieures disponibles sur cette variante de l’A110 et la possibilité de faire des dégradés (comme sur le modèle de présentation) et de différencier les différents éléments de la carrosserie (ex : capot en carbone ou encore la lunette arrière). La lunette arrière est entièrement scellée et intègre un petit aileron de requin aérodynamique pour un look toujours plus sportif. Quant au véritable aileron acéré avec des fixations en col de cygne, qui lui permet de générer plus d’appui à haute vitesse (+160 kg). Pourtant Alpine a réussi à contenir le poids à 1090 kg, comme la Turini.

Dans l’habitacle, très peu de changements puisque l’on retrouve la configuration avec une tablette 7 pouces et une console centrale proéminente. L’essentiel se résume aux possibilités de personnalisation. En effet, Alpine laisse le libre cours à l’imagination du client grâce à sa collaboration avec les équipementiers Poltrona Frau et Sabelt, permettant de nouvelles combinaisons de matériaux (cuir, alcantara...), de coloris mais également de techniques de d’ennoblissement du cuir (broderie, tressage et embossage).

Sous le capot, nous retrouvons un 4 cylindres développant 325 chevaux pour un couple maximal de 420 Nm (en forte augmentation par rapport à la version précédente donc). Elle peut monter jusqu’à 345 chevaux en utilisant le carburant spécial 102, plutôt rare. La puissance est disponible beaucoup plus tôt grâce aux nouveautés mécaniques. En effet, nous avons un nouveau turbo amélioré ou encore une nouvelle boîte de vitesse DW6. Le comportement de la sportive française s’en trouve fortement amélioré, avec une meilleure reprise et un équilibre général proche d’une voiture de course. Pourtant, les performances restent timorées pour un prix en très forte augmentation.