La marque premium suédoise est souvent décrite comme étant la branche sportive et premium de Volvo, dont elle s’est pourtant émancipée en passant sous le giron du chinois Geely. Une chose est sûre, Polestar nous dévoile avec la Polestar 5 sa stratégie durable pour un avenir électrifié tout en puissance. Au programme, nous avons une berline familiale rivalisant avec les supercars modernes. En d’autres termes, la Polestar 5 se pose en vaisseau-amiral de la marque suédoise et est disponible à la commande à partir de 119,900 euros (version DualMotor) ou 143,900 euros (version Performance).

En Bref Polestar 5 : Berline familiale électrique premium, inspirée du concept Precept. Luxe scandinave, matériaux durables et technologie Google. Performance supercar (884ch, 0-100 en 3,2s) avec recharge rapide 800V et 565km d'autonomie.

La Polestar 5 s’inspire fortement du concept Precept présenté en 2020, avec une ligne fluide et futuriste tout en douceur de grande berline. Avec ses 4,7 mètres de longueur et 1,96 mètres de large, il s’agit de la plus imposante auto de la gamme. L’auto possède un nouveau châssis en aluminium proposant une rigidité torsionnelle jamais vue jusqu’alors sur une Polestar (suspensions adaptatives sur la version Performance).

Une fois à l’intérieur, nous sommes tout de suite happés par une sensation de liberté et de luminosité grâce à l’immense toit panoramique en verre, qui domine l’habitacle sur toute sa longueur, avec beaucoup d’espace pour les occupants avant et arrière. Une fois l’agréable surprise passée, nous nous retrouvons dans un cocon au confort scandinave : paisible et minimaliste. Polestar se pose en marque vertueuse et met donc en avant l’utilisation de matériaux durables comme des tissus recyclés ou encore bio-composites. La technologie n’est pas laissée de côté puisqu’un immense écran vertical trône au centre du tableau de bord intégrant tout l’écosystème de Google. De nombreuses aides à la conduite et équipements viennent améliorer votre confort (système audio Bowers & Wilkins, capteurs multiples etc...).

La Polestar 5 possède une architecture 800V et vous est proposée avec deux types de motorisations. La plus puissante est la Polestar 5 Performance, qui développe une puissance cumulée de 884 chevaux pour un couple de 1015 Nm. Ainsi dotée, elle abat le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et peut filer jusqu’à 250 km/h, de quoi la faire rentrer dans le royaume des supercars ? Avec sa batterie 112 kWh, l’auto peut charger jusqu’à 350 kW avec une recharge en moins de 25 minutes et Polestar revendique une autonomie de 565 km. Suffisant, même pour un long trajet.