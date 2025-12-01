McLaren, l’innovation qui inquiète

Un véhicule à plus de deux sièges

Le constructeur de Woking, qui connaît actuellement une très bonne période en Formule 1, a récemment dévoilé ses futurs plans, et notamment celui d’une gamme élargie avec l’arrivée d’un véhicule de plus de deux sièges. Cette innovation inquiète fortement les clients de la marque, puisqu’il s’agit probablement d’autre chose qu’un véhicule de sport à deux portes. Pourtant, McLaren l’a toujours martelé haut et fort : ils ne feront pas de SUV. Reste à voir ce que le constructeur britannique nous réserve pour les années à venir, lui qui assure qu’il pourrait y avoir “beaucoup plus de diversité”.

Lamborghini Manifesto

L’avenir du taureau

La firme de Sant’Agata a dévoilé le concept Manifesto lors des célébrations du 20ème anniversaire de Centrol Stile, un véhicule qui rend hommage à l’héritage de Lamborghini tout en regardant vers l’avenir. La silhouette est très proche de celle d’une Countach, quoique modernisée, avec ce qui semble être une immense verrière en guise de cockpit. Toujours taillée à la serpe, on retrouve la signature lumineuse caractéristique de la marque mais une absence de sorties d’échappements. En effet, Lamborghini n’a pas communiqué sur la motorisation...

Une Koenigsegg accessible ?

Le débat est ouvert

Le constructeur suédois s’est taillé une véritable place de niche dans le monde automobile avec ses supercars en édition ultra-limitée et aux prix astronomiques. Pourtant, Koenigsegg envisage d’augmenter son volume de production en se tournant vers des voitures de sport plus accessibles. En revanche, ne vous imaginez pas encore au volant d’une Koenigsegg de série dans un avenir proche, puisque la marque étudie le projet en prenant son temps. D’autant plus qu’une Koenigsegg “accessible” reste dans une fourchette de prix plus proche de celle de Ferrari que de BMW.