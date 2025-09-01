Née en juin 2024, Vroom Collection est le fruit d’un parcours, d’un regard différent et surtout d’une passion profonde pour l’automobile. À l’origine du projet, Thomas, 39 ans, baigne dans l’univers auto depuis le début de sa carrière. Formé au design automobile, il fait ses premières armes chez Renault de 2008 à 2014, où il apprend les fondamentaux du métier de vendeur. Il rejoint ensuite Mercedes, qu’il représentera jusqu’en 2021, avant de devenir responsable des ventes BtoB dans le groupe Lemoine. Mais au fil des années, Thomas se sent de plus en plus en décalage avec les méthodes des grands groupes, tiraillés entre process rigides et pression des constructeurs. Lui, ce qu’il aime avant tout, ce sont les voitures et les gens qui les aiment. Il décide alors de quitter le monde des concessions pour créer sa propre structure, avec une ambition claire : vivre et partager sa passion de l’automobile, en dehors des standards.

C’est en regardant son fils jouer avec des petites voitures en criant « vroom vroom » que le nom de l’enseigne lui apparaît comme une évidence. Il y ajoute le mot « Collection », clin d’œil à l’univers des passionnés et des véhicules de caractère. Vroom Collection, c’est ainsi une « cave à jouets pour grands », un lieu unique où se côtoient des autos atypiques, avec une âme, une histoire. Facel Vega, Audi S5, 2CV ou autres perles rares : anciennes ou modernes, toutes ont en commun d’être choisies avec le cœur, pour faire vibrer ceux qui aiment rouler différemment.

Installé dans un premier temps dans un espace de 110 m², Vroom Collection déménagera dès octobre 2025 dans un nouveau local de 200 m² avec 90 m² de bureaux, pour mieux refléter l’image et l’identité de la marque. Pour offrir un choix varié, Thomas s’appuie sur un réseau solide tissé au fil de ses années dans le métier, et propose une sélection permanente d’une quinzaine de véhicules en dépôt-vente. Les garanties et révisions sont assurées via les concessions ou professionnels de confiance, selon la marque. Pour les modèles plus rares, Thomas organise sa première vente aux enchères le 27 septembre 2025, avec un plateau prometteur. Et dès octobre, un service de conciergerie avec stockage et prestations personnalisées viendra compléter l’offre, en réponse à une clientèle exigeante et attachée à ses voitures.

Mais l’aventure ne fait que commencer. Thomas fourmille d’idées, et envisage déjà de développer en interne une activité mécanique et carrosserie, pour répondre toujours mieux aux attentes de ses clients. Passionné, investi, il aime raconter l’histoire de chaque voiture, et pense Vroom Collection comme un espace vivant, fait pour ceux qui, comme lui, vibrent pour l’automobile. À peine un an après sa création, la structure évolue à grande vitesse et s’impose comme une nouvelle référence pour les amateurs d’authenticité et de belles mécaniques.