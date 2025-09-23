Volkswagen est en pleine phase de réflexion quant à l’avenir de sa Golf GTI. Mais restons dans le présent et le futur, où 2026 marquera le cinquantenaire de la Golf GTI. Cinquante années de joie et de passion, qui culminent avec cette déclinaison résolument significative, la Volkswagen Golf GTI Edition 50. Et pour les mordus de vitesse, le pack optionnel GTI Performance modifie de fond en comble la Golf pour un comportement résolument sportif. Attendue pour fin 2025, elle est la VW de série la plus rapide sur le Nürburgring (ne la comparons pas à la ID.R.

TL;DR La Golf GTI Edition 50 célèbre 50 ans de la GTI avec une version plus puissante (325ch) et sportive. Elle est la VW de série la plus rapide au Nürburgring, avec un châssis rabaissé, des détails esthétiques uniques et un pack Performance optionnel pour plus de sportivité. L'habitacle comprend des sièges sportifs et ChatGPT.

Cette version de la Golf GTI possède un châssis abaissé encore plus bas que la GTI de base et reprend tous les codes esthétiques du badge. On retrouve la bande rouge dans la calandre ainsi que les coques de rétroviseurs noires. De nombreux logos spécifiques GTI-50 sont visibles ici et là sur la carrosserie. Avec le pack Performance, vous aurez également des pneus semi-slicks, des jantes forcées ainsi qu’un échappement Akrapovic en titane. Lorsque l’on vous disait que tout son potentiel se révèle avec le pack Performance...

Dans l’habitacle, on trouve des sièges sportifs semi-baquets à motif et la mythique ceinture rouge. Le cockpit numérique reste le même que la GTI standard mais intègre la commande vocale ChatGPT. La GTI Edition 50 propose de nombreux modes de conduite, dont un particulièrement adapté au Nürburgring (lieu où le modèle a été présenté, cela dit au passage).

Sous le capot, on retrouve la version la plus puissante jamais créée du bloc 2L TSI (EA888 evo4 LK3), qui développe désormais 325 chevaux pour 420 Nm de couple. Toute la puissance est transmise aux seules roues avant par une boîte automatique DSG à 7 rapports ultra tranchante, et l’auto intègre de série le système DCC de contrôle des amortisseurs adaptatifs. Côté performances, la vitesse de pointe est électroniquement limitée à 270 km/h tandis qu’il ne lui faut que 5,5 secondes pour atteindre les 100 km/h.