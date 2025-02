VinFast VF3, L’Europe en ligne de mire

VinFast a récemment fait son entrée sur le marché indien, preuve de son envie de conquête. De nos jours, plusieurs tendances automobiles sont à noter : la poussée de l’électrique, le succès indéniable des SUV et l’Europe devenu un marché prometteur. Avec tout cela en tête, le constructeur vietnamien VinFast a décidé d’incarner le meilleur des mondes dans son petit SUV citadin, le VinFast VF3 sorti en 2023, qu’il souhaite désormais commercialiser sur le Vieux Continent. Et son prix pourrait défier toute concurrence puisqu’il coûte moins de 10,000 euros au Vietnam...

Le VinFast VF3 est un SUV au gabarit typiquement adapté à la ville : pas plus de 3,2 mètres de longueur. Une silhouette arrondie, presque mignonne. De quoi faire le bonheur des amateurs de SUV, peu adaptés à la mobilité urbaine moderne. Ses lignes pourraient presque nous faire penser à un véhicule tout-terrain et robuste, qui possède toutes les caractéristiques nécessaires pour faire un carton.

L’intérieur est one ne peut plus banal : un écran central (une nouvelle apparition qui n’était jusqu’alors pas disponible), un volant à méplat, quelques boutons physiques et une aération verticale côté passager. L’habitacle est simple et minimaliste. D’aucuns le trouveraient rugueux, avec ce qui semble être beaucoup de plastique. Pourtant, l’auto vous permet de bénéficier d’un coffre de 285 litres, ce qui n’est pas rien, et d’accueillir jusqu’à cinq passagers. Certes, dans un confort et un espace assez restreint. Sa batterie lui permet d’afficher une autonomie de près de 210 km.

Sous le capot, le VF3 de VinFast est alimenté par un bloc électrique développant une puissance totale de 43 chevaux. Les performances sont à la hauteur du bloc, avec une vitesse de pointe de 100 km/h. Des chiffres parfaitement adaptés à un usage urbain. VinFast a révolutionné le secteur dans son pays en proposant la gratuité des recharges, ce qui laisse songeur pour leurs plans chez nous !