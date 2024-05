Vincent Fachot Automobile, l’expérience à votre service.

C’est toujours agréable de faire appel à un agent commercial expérimenté et passionné, encore plus dans le secteur de l’automobile. Chez Vincent Fachot Automobiles, du côté de Longeville-les-Metz, l’expérience est le maître-mot de ce lieu réputé pour la très grande qualité de ses services pour ses clients. Architecte de cette entreprise depuis son ouverture en novembre 2006, Vincent Fachot est un véritable passionné de voiture depuis son enfance. Cette passion l’a toujours guidé dans sa vie personnelle et professionnelle. Il débute sa carrière comme vendeur pour BMW, une marque de prestige comme les aime notre homme.

Pendant treize ans, Vincent Fachot démontre son savoir-faire et révèle une personnalité qui marque par son sens du service. Très actif, toujours à chercher la meilleure solution pour ses clients, il évolue au point de devenir responsable de la marque Mini à son démarrage en 2001 puis responsable des ventes chez BMW pour un retour au bercail réussi. Réputé pour la qualité de son travail, pour son sérieux et sa grande compétence, il sait aussi saisir les opportunités qui s’offrent à lui. Par son travail et son poste chez BMW, il rencontre de nombreux revendeurs, de nombreux marchands automobiles. L’une d’elle, en 2006, le mène à Longeville-les-Metz dans un garage indépendant. Le propriétaire cherche à désengager. Vincent Fachot ne réfléchit pas longtemps et décide de se lancer en rachetant le fond de commerce. Suite à ce rachat, il change le nom de l’entreprise et la baptise Garage Vincent Fachot.

Pour se lancer, il préfère rester seul. Ses connaissances du secteur l’aident à trouver des bonnes affaires. Passionné, fin connaisseur, il ne se ménage pas à la tâche pour se constituer, le plus rapidement possible, un parc automobile de premier ordre. Bien sûr, dans son catalogue, on trouve des allemandes, ce type de voiture que l’entrepreneur connaît sur le bout des ongles, dans les moindres détails. En quelques mois, il parvient à vendre entre 12 et 14 voitures. Il faut dire que dans son éventail d’offres, il propose rapidement des BMW, des MB, des Porsche et des Mini, des marques attirantes pour les clients exigeants.

S’il commence son affaire en solo, son expérience du métier l’aide à trouver des bons prestataires pour assurer les meilleurs services possibles pour le client. Il n’entend rien laisser au hasard. Pour chaque voiture, Vincent Fachot a toujours eu cette idée de proposer un service complet, passant de la garantie, de l’entretien, de vérifier chaque composant, de la révision et même de l’amélioration du produit. Quand on aime les voitures, on les bichonne. Quand on aime les voiture et qu’on en vend, on les bichonne, on les dorlote et on leur offre une nouvelle vie.

A être aux petits soins avec elles, le Garage Vincent Fachot a très rapidement acquis une solide réputation dans la région messine. En restant indépendant, l’entrepreneur conserve sa liberté d’action et peut mettre en place des partenariats avec les prestataires de son choix qu’il choisit avec le plus grand soin. Avec Vincent, l’équipe compte trois autres salariés : Victor, Guillaume et Hugo. Tous sont des passionnés de voitures et maîtrisent leur sujet à la perfection. Pour eux, une automobile, quelque soit son prix, ne sera jamais un objet banal. Bien au contraire, c’est ce qui fait la force de ce garage. Chaque voiture est considérée comme un trésor, chaque demande de client est prise en compte.

S’il aime les belles bagnoles, Vincent Fachot est surtout un passionné de la bonne affaire à vous faire découvrir, que ce soit une voiture de prestige ou une voiture bien plus abordable :

« Chez nous, nous faisons tout pour que nos voitures soient présentées à des budgets accessibles, explique le patron du garage. Nous faisons très attention à la qualité et à la traçabilité du véhicule afin d’éviter le moindre problème. Ça rassure le client. » Cette clientèle se compose à 90% de particuliers, ravis de trouver la voiture de leur rêve, ravis de faire appel aux services du garage pour cette aventure. Chez Vincent Fachot Automobile, vous trouverez, désormais, un parc de 50 à 60 véhicules en permanence pour un volume d’affaire d’environ 25 ventes par mois. Ce parc est issu du réseau que s’est construit le garage depuis 18 ans, un gage de sérieux et de qualité. S’il compte quelques imports de temps à autre, la très grande majorité des voitures est exclusivement française. De quoi rassurer la clientèle sur l’origine et la traçabilité de l’automobile qu’elle va acheter.

Pour vous assurer toujours plus de services, Vincent Fachot Automobiles a développé une multitude de services annexes. En ouvrant « L’Annexe », il propose une structure de type conciergerie où vous trouverez un centre de lavage ouvert à tous. Parmi les autres services proposés par le garage, on peut citer le stockage-lavage, le transport, l’entretien et la réparation de la carrosserie, la mécanique. Avec le Garage Vincent Fachot Automobiles, c’est du sur-mesure en permanence qui vous êtes proposé. Une relation de confiance qui n’a qu’un but : vous rendre heureux de prendre la route au volant de votre nouvelle voiture.