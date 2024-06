BPM Group : Distributeur officiel de Morgan.

Distributeur automobile de grande réputation, notamment spécialisé sur les véhicules haut de gamme, BPM Group développe son portefeuille sur ce secteur avec plusieurs marques qui donnent des étoiles dans les yeux. Revendeur notamment de Mercedes-Benz, de Bentley, McLaren, Aston Martin, Ferrari ou Rolls-Royce, l’entreprise distribue, depuis août 2023, la marque anglaise Morgan Motor, en particulier dans sa concession BPM Exclusive de Rezé (44).

Morgan Motor est une marque iconoclaste en plus d’être historique. Son style bien à elle la différencie totalement des autres labels prestigieux que nous connaissons tous. Les allures et looks rétros de la gamme du constructeur marquent indéniablement les esprits dès qu’on les découvre. Si ce style à souvent été copié, il n’a jamais pu être égalé tant le savoir-faire de Morgan Motor Company est rare, tant la minutie du travail à la main, d’un process personnalisé sur chaque modèle est impossible à reproduire à l’identique. Chaque propriétaire (heureux) d’une voiture Morgan Motor le sait, le plaisir de conduite et l’état d’esprit qui se dégage sont uniques. BPM, expert en véhicules prestigieux l’a très compris depuis longtemps. D’ailleurs, le groupe organise plusieurs rassemblement Morgan, un en partenariat avec l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) le 8 juin avec une étape sur le circuit des 24H du Mans. L’association Morgan/BPM Group démontre la cohérence de la stratégie de développement de BPM sur le segment prisé des voitures de prestige.